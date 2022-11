Rusherking y la China Suárez son una de las parejas del momento, y claro está, de las más mediáticas del mundo del entretenimiento nacional. Hace poco el cantante habló en una entrevista exclusiva con el comediante Gregorio Rosello y confesó algo inesperado.

Según Rusherking, estuvo dispuesto a presentar el casting para entrar a Gran Hermano, algo que definitivamente lo hubiera alejado por un tiempo de su novia, la China Suárez, pues iba tener que estar muchos meses encerrado en la casa del reality, si quería ganarlo.

La decisión de Rusherking que lo hubiera alejado de la China Suárez: "Lo pensé seriamente".

"En un momento pensé seriamente en entrar a Gran Hermano 2022... ¡Te lo juro por Dios!", dijo con mucha seguridad el artista urbano.

Cuando Grego le preguntó que si se trataba de entrar y estar solo una semana, Rusher fue muy claro: "No, ¿qué semana? Entrar a ganarlo. Pero, hay muchas cosas en contra".

La decisión de Rusherking que lo hubiera alejado de la China Suárez: "Lo pensé seriamente".

El humorista no podía creer lo que estaba oyendo y le dijo que cualquiera de los participantes que están hoy en GH, de tener el nombre que ya maneja el artista, no estarían metidos en el reality. "Me hubiese encantado porque me gusta ese juego", remarcó el cantante.

Rusherking trató de "gil" a un concursante de Gran Hermano

En la entrevista distendida que Rusher tuvo con Grego, el arista y novio de la China Suárez aseguró que no sigue el programa en vivo o por Telefe, pero, sí está al día con lo que pasa cuando ve TikTok.

Ante la pregunta de Grego, si tiene algún participante favorito, Rusherking, antes de responder, aseguró que Walter, "Alfa", el más grande todos los 18 participantes, es un "gil".... "El Alfa.. vi un TikTok que es medio gil. Igual, no quiero hablar por hablar, por que no lo conozco".