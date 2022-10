Rusherking dio un gran paso en su noviazgo con la China Suárez

A ocho meses del inicio de su romance con la China Suárez, Rusherking está decidido a dar el gran paso con su novia.

Fue Pampito, en "Mañanísima", quien reveló que el cantante está buscando alianzas para darle a la actriz como señal del compromiso que tiene con ella.

"Él mismo se comunicó con el dueño de la joyería y le dijo 'necesito dos anillos de compromiso. ¿Qué opciones tenés? Las necesito para ya mismo'", relató el panelista.

"Yo no sé si lo sabía la China, capaz que le estoy arruinando la sorpresa a Rusherking. Igual la China se va a enterar… Tienen razón, no me di cuenta", acotó Pampito entre risas.

La China Suárez respondió a la posibilidad de tener hijos con Rusherking

"¿Vos que sos mamá pollito, te gustaría volver a ser madre, tener más hijos?", le preguntó Jey Mammón a la China Suárez quien estuvo como invitada a "La Peña del Morfi" semanas atrás.

La actriz respondió en medio de un suspiro: "Por ahora no. Tres es un montón". Jey le preguntó sobre, qué pensaba Rusherking de este tema y la China Suárez contestó que todavía no hablan de la idea de tener hijos juntos.

"La verdad, no hablamos del tema. No soy mucho de proyectar y de hablar a futuro. Me encanta lo que estamos viviendo. Somos muy felices ahora y es lo único que nos importa”, aclaró la actriz.