La declaración de amor de Cubero a Mica Viciconte en medio de los rumores de embarazo

Luego de unas semanas cargadas de rumores sobre un posible embarazo de Micaela Viciconte en lo que sería su primer hijo o hija con Fabián Cubero, la flamante panelista de "Pampita On Line" fue invitada a "Podemos Hablar" el programa de Andy Kusnetzoff y aclaró los tantos, pero mientras tanto, su pareja, el exfutbolista de Vélez Sarsfield le dedicó un amoroso posteo a su amada.

Con una foto de sus últimas vacaciones "Poroto" le escribió a ella quien luce una bikini roja que le queda pintada: "Estás cada día más linda". Todo un romántico el ex de Nicole Neumann. La publicación tiene cerca de 50 mil "me gusta" y lo más cómico es que todos los comentarios asumen que ella está embarazada: "Las embarazadas nos ponemos más lindas", escribió una usuaria mientras que otras optaron por: "Obvio que está embarazada por eso él le escribe eso".

Ahora la realidad es que Mica aclaró tanto en "Pampita On Line" como en "PH" que no está embarazada: "No estoy embarazada. Se comentó varias veces el tema pero esta vez fueron al hueso dijeron 'Mica está de dos meses y está esperando al tercero para confirmarlo', pero la realidad es que no estoy embarazada. Igual si lo estaría y voy dos meses no lo diría",. sentenció en ambos programas. Mientras "Poroto" la mima igual...