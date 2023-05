La desgarradora carta que Pampita escribió sobre su hija Blanca y que aparece en el libro de Benjamín Vicuña: “Las lágrimas no se acaban”

Pampita y Benjamín Vicuña vivieron en 2012 la peor pesadilla que un padre puede sufrir. La muerte de su hija de seis años, Blanca, impactó de una manera muy dura en su vida y luego de once años, el chileno decidió sacar un libro hablando sobre el duelo que atravesó y cómo lo vivió junto a su familia.

Si bien en distintas partes de “Blanca, la niña que quería volar”, Benjamín Vicuña asegura que Pampita atravesó el duelo de manera diferente, el actor compartió en su escrito un texto que la modelo le dedicó a la tragedia.

Pampita.

“Comparto unos textos íntimos y entrañables que escribió Carolina pocos meses después de la partida de nuestra niña que generosamente me cedió”, comenzó introduciendo las palabras de Pampita.

Bajo el título: “Blanca”, Pampita escribió: “No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego”.

Pampita y Benjamín Vicuña.

“Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario”, continuó Pampita con sus desoladas palabras.

Para concluir con su texto que está incluido en el libro de Benjamín Vicuña, Pampita expresó: “No sé cómo haré mañana para salir de la cama, ni sé cómo lo logré esta semana, cómo converso con la gente y cómo cuido a Beltrán”.

Pampita y Benjamín Vicuña.

Pampita reveló que mira constantemente las fotos de Blanca

La modelo confesó el dolor que siente al ver las imágenes de su hija Blanca, pero que al mismo tiempo siente la necesidad de recordarla, aunque sea a través de la pantalla. “Las fotos de ella me matan, pero también me encantan. Las que tengo en el teléfono las miro todo el tiempo... Estaba tan grande y hermosa. El último tiempo no paraba de admirar esa belleza en la que se estaba convirtiendo. ¡Se lo dije tanto en el viaje a México! Y también en la clínica los primeros días”, detalló.

Pampita también recordó una de las primeras visitas al cementerio, luego del trágico episodio que le tocó vivir junto a Benjamín Vicuña. “Leí su nombre escrito una y otra vez: Blanca Vicuña Ardohain. Tardé un rato en reaccionar y empezar a llorar, pero cuando empecé fue como explotar por dentro”, expresó la modelo en el libro del actor.

H.O