Lola Latorre tomó una drástica decisión sobre su participación en el “Cantando 2020”

Lola Latorre es una de las jóvenes que mayor repercusión está generando a partir de su participación en el Cantando 2020. Quien compone un hermoso dúo con Lucas Spadafora, si bien continúa dentro del certamen, decidió cerrar su cuenta de Twitter.

“Hola a todxs! Quería contarles que voy a cerrar twitter, por lo menos por un tiempo. En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas”, comenzó diciendo.

Y añadió: “Creo que todavía no soy suficientemente fuerte para bancarme todas las críticas que me desmotivan a seguir para adelante. Gracias a todos los que me dan su apoyo, lxs quiero”.

“Somos muy educados, escuchamos todo lo que nos dicen, nos divertimos y sobre todo nos rompemos el lomo para aprender y hacer todo lo que nos corrigen. No somos cantantes, pero estamos dispuestos a seguir intentándolo. Decido esto para poder concentrarme 100% en crecer”, concluyó la artista.

Esta historia comenzó después que la hija de Yanina Latorre interpretara “Deja de llorar” de El Polaco. Allí algunos jurados como Nacha Guevara, aseguró: “Hubo problemas de afinación muy importantes. Incluso, cuando arrancaron lo hicieron en otro tono. Es algo muy difícil para ustedes, por cómo están educados, y porque no tienen calle. No es que esté mal. Es lo que son, y hay que aceptar lo que uno es”.