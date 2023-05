Lali Espósito contó una divertida anécdota: "Nunca se pongan pelucas"

La estrella pop internacional Lali Espósito estuvo en una divertida charla junto a las chicas del podcast "Estirando el Chicle", de la mano de Carolina Iglesia y Victoria Martín, donde las hizo estallar de la risa cuando contó una divertida anécdota sexual que tuvo años atrás con un chico.

Lali comenzó : "Vieron que yo, cual popstar, uso mucho pelo falso. Me pongo unas coletas gigantes, me pongo unas trenzas gigantes. Me pongo mucho pelo. Entonces, tengo una coleta gigante y voy al encuentro de un chico".

Luego, sin detenerse, agregó: "Yo, en una peformance profunda, dejándolo todo. Danza contemporánea, con la coleta de acá, con la coleta de allá. O sea, un trabajo increíble. Y en un momento, en el fragor del champagne, hago así, tuc, lo miro al chico y al lado de su cara estaba mi pelo. Por ende, toda mi peluca".

Acompañado de un divertido acting, la actriz agregó: "Lo que veo yo desde mi plano es la cara del muchacho y un Caniche toy al lado, que era mi pelo. Lo que él estaba viendo, entonces, era un pirinchito así (hace el gesto de pocos pelos), muy poco sexy".

La enseñanza de Lali Espósito en medio de su anécdota

Después de contar que había revoleado la peluca , Lali Espósito aseguró que, mientras el preparaba el café, ella buscó desesperada su peluca.

"Ayer ¿Dónde tiré el pelo? Buscaba debajo de los muebles, porque no veía el pelo. Meto la mano abajo de un mueble de la habitación y siento pelo. Entonces, digo 'es mi pelo'. Lo agarro. Agarro mi bolso rápido porque el chico volvía, meto el pelo en la cosa, chau".

Luego Lali Espósito concluyó su anécdota con una moraleja. "Cuando llego a mi casa, después de toda esta situación, saco mi pelo, y con mi pelo venía enganchado algo. Y digo '¿qué es esto que está en mi pelo?’. ¡Era el calzón de él!". Antes de finalizar, dejó un importante mensaje a sus fans: "Nunca se pongan pelucas y follen".

