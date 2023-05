Tini Stoessel decidió hacerse un cambio de look y generó cierta revolución en redes sociales. La cantante se sumó a la moda de las mechas color rosa y sus fanáticas enloquecieron. Pero a quién no le habría gustado el nuevo look es a Lali Espósito, quien había utilizado ese mismo tono de cabello durante la gira Disciplina Tour.

La actriz que protagonizó Violetta publicó en sus redes sociales su cambio en el color de pelo y reveló una gran noticia: “MIAMIIIII. Estoy acá para anunciar algo que me tiene demasiado feliz. Se viene el tour por Estados Unidos por primera vez en mi vida”.

El nuevo look de Tini.

En el marco de esa publicación, además de contar la gran noticia, mostró su cambio drástico de look. Sorpresivamente, fue similar al de artistas como La Joaqui y Cazzu, pero se trata de una tendencia del último tiempo. Quien también tuvo ese look fue Lali y lo utilizó durante su última gira.

El tweet de Lali.

En el mismo momento en el que la Triple T realizó la publicación, automáticamente Lali escribió en su Twitter: “Disciplina tun tun tun”. Ante esto, las fanáticas consideraron que se trataba de una indirecta a su colega por haberse hecho un look similar. Sin embargo, esto se trata de una teoría de los fanáticos, puesto que, ellas aclararon que su relación es excelente y hasta posaron juntas en distintas oportunidades.

La reacción de Rodrigo De Paul al cambio de look de Tini Stoessel

Tini Stoessel se cambió el look y Rodrigo De Paul reaccionó en sus redes sociales. La artista compartió una imagen de su nuevo color de pelo más oscuro y el deportista no sólo la elogió en la publicación, sino que también la compartió en sus historias de Instagram.

Rodrigo De Paul primero replicó con un emoji que se le cae la saliva junto a un corazón en el posteo de Tini Stoessel en el Feed de Instagram. Allí se la veía a la artista súper morocha.

Imagen reciente de Tini y Rodrigo.

Luego, el futbolista del Atlético de Madrid subió la foto a sus redes y escribió: "¡¡Largameee!!". Además, sumó emojis de corazones, claves musicales, una bomba y un aplauso, entre otros. Quedó clarísimo que al novio de la Triple T le encantó su nuevo look.