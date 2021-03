La terrible confesión de Narda Lepes, después de la denuncia contra Pablo Massey

Hace algunas semanas, Trinidad Benedetti contó en Instagram que fue víctima de abuso sexual, cuando trabajaba en el restaurante "La Panadería de Pablo". La joven, que en ese momento tenía 20 años, relató que Pablo Massey la manoseó sin su consentimiento con complicidad de los otros empleados. Además detalló otras experiencias de abuso y maltrato.

Al escuchar y ver la situación, varios colegas salieron a apoyar a la joven, entre ellos, Narda Lepes. "Muchas pasamos por situaciones incómodas en algún trabajo, algunas más graves y violentas que otras. Es necesario -y urgente -crear un sistema de comunicación claro en las cocinas y restaurantes que establezca límites y vías seguras, para poder contar lo que nos pasa. Si sos gastronómico ayuda a tus compañeras, porque el silencio también es cómplice", decía en su momento la cocinera en su cuenta oficial de Instagram.

Hoy, en un mano a mano en el programa radial "Agarrate Catalina", Narda volvió a hablar del tema y contó su experiencia personal: "A mi me pasó mil veces que me tocaron y en ese momento me traumatizaron, y lo que es importante es el impacto que tiene en la persona lo que pasó. Me pasó que me tocaron el culo mil veces, pasa mucho eso, que te apoyan, te encierran en la cámara. Y todo lo empeora cuando no te escuchan, no te creen, se lleva el crédito de tu idea otro. Esas cosas pasan mucho. Y es una forma de que las mujeres no sean tomadas en cuenta para los cargos de más responsabilidad y hay mucho para hacer en ese sentido".

"Otra cosa que me pasaba a mí era que por ahí me decían ‘Narda es un pibe más’, y yo era chica quizás y me parecía copado y creía que era parte del club, pero no estaba bueno, porque evidentemente ser mujer es una excepción para pertenecer a esos lugares", sentenció.

Además, puntualizó en que hay mucho trabajo por hacer: "Hay que plantear una serie de normas para que los equipos de trabajo estén advertidos y una mujer que sufre este tipo de situaciones no tenga que terminar yéndose de donde trabaja, lo importante es no llegar a ese punto. Queremos darle herramientas a los establecimientos gastronómicos para que nadie tenga que pasar por estas cosas, queremos que haya herramientas para evitarlas, no para tener que arreglar los daños".

"Por ejemplo, los planos de comedor se arman en la cocina y la distancia que hay entre la cocina y la heladera hacen que sean espacios acotados que permitan que se puedan rozar o apretar, o apoyar. No es que no se puede hacer chistes, pero los chistes no pueden ser a costas de la incomodidad. Todo toma otro color cuando aparece el miedo, eso es lo que es realmente inaceptable", finalizó.

Quién es Pablo Massey, el chef denunciado por acoso por una pastelera en redes sociales

Pablo Massey de 58 años se convirtió en el centro de las noticias tras haber sido denunciado por acoso en Instagram por Trinidad Benedetti, una panadera de 24 años y ex empleada de "La Panadería de Pablo", el famoso restaurante que el chef tiene en Olivos. ¿Quién es este afamado cocinero que hoy enfrenta estas acusaciones?

Nació en Buenos Aires, donde se destaca por sus originales locales de gastronomía. Antes de instalarse en la capital argentina, aprendió el oficio de la cocina en diversos restaurantes del mundo: desde Francia y España, hasta Australia, pasando por Tailandia. Su comida se caracteriza por ser una "excéntrica" fusión pero que hace que parezca "fácil" de hacer.

También se desempeñó como chef en Italia, donde se enamoró de los sabores que más tarde explotó en sus propios restaurantes. Huellas de la cocina mediterránea, se descubren en cada una de las recetas que sirve en La Panadería de Pablo y en Massey Familia, el almacén de pastas que inauguró a mediados de 2019.

"Tuve mucha suerte de que en la casas de mi mamá y de mi abuela se acostumbrara a comer bien. Había un cocinero y un ayudante. Había una cocina casual al mediodía, muy bien servida, y una cocina más elegante por la noche", contó Pablo Massey en alguna oportunidad sobre su amor por lo culinario.

Antes de lanzar sus proyectos, trabajó durante una década con Francis Mallmann. Juntos pusieron en marcha diversos proyectos: desde clases de cocina, hasta restaurantes. También tuvo un proyecto de pollos al spiedo con el Zorrito Von Quintiero.

Pablo Massey tuvo un proyecto de pollos al spiedo con el Zorrito Von Quintiero.

Asimismo, Massey se desempeñó como asesor de grandes compañías internacionales y se convirtió en uno de los favoritos de las celebrities a nivel internacional. Y también fue chef en McDonalds. "Cerré mi ciclo haciendo chocolate para ghanesa para todo Sudamérica, de México para abajo. Vendimos cientos de miles", aseguró en alguna oportunidad.

Además de desempeñarse como chef alrededor del mundo, Pablo Massey encabezó varios proyectos para enseñar gastronomía.

Dio clases de cocina y siempre presentó sus cocinas como un espacio de aprendizaje para las nuevas generaciones: "Soy tigre en el horóscopo chino, percibo todo lo que está pasando en el restaurante. Si veo que un plato no está saliendo perfecto de la cocina, lo detengo antes de que llegue a la mesa", dijo en una entrevista.

Pero no sólo la cocina es su gran pasión. Para Pablo Massey el tenis tiene un gran lugar de importancia en su vida.