Caso Pablo Massey: el mensaje de Narda Lepes que generó la reacción de Martitegui

Hace pocos días, la pastelera Trinidad Benedetti publicó un video en el que contó el abuso que sufrió por parte del chef Pablo Massey en lo que fue su primer trabajo. Al escuchar las repercusiones del caso, la reconocida cocinera Narda Lepes se manifestó en las redes con un contundente mensaje:

"Muchas personas pasamos por situaciones incómodas en algún trabajo, algunas más graves y violentas que otras. Es necesario y urgente crear un sistema de comunicación claro en las cocinas y restaurantes que establezca límites y vías seguras para poder contar lo que nos pasa. Si sos gastronómico ayuda a tus compañeras, porque el silencio es cómplice", expresó la cocinera en un comentario que también fue avalado por Germán Martitegui quien avaló a este post con emojis de aplausos.

En su post de redes sociales, Trinidad contó en detalle lo que le sucedió en el período que trabajaba en la pastelería cuando tenía sólo 20 años: "Voy a contar mi historia sobre mi paso en la panadería de Pablo", comenzó su relato que fue in crescendo: "Fue mi primer trabajo en un lugar copado y yo amaba eso. Trabajé por 7 u 8 meses, hace 4 años atrás, porque sin hacer kilombo hable con una de las encargadas y le dije ¿es normal que Pablo le toque el culo a las empleadas? y ella me respondió sí. Tenés 2 opciones: no hacés nada, porque es un viejo gagá y todos lo sabemos, o le pegás una chachetada. Cualquiera de las dos es valida", siguió.

"Obviamente no le pegué una cachetada pero al día siguiente hable con Rodrigo y con Nicolás Calderone, que era el gerente, y se manifestaron sorprendidos y dijeron que iban a tomar cartas en el asunto y bla bla bla. Les pedí que no me dejen sola con él porque que me sentía muy incomoda y no sabia bien qué hacer. Estaba siempre nerviosa cuando escuchaba la voz de Pablo", prosiguió.

Quién es Pablo Massey

Pablo Massey nació en Buenos Aires, donde se destaca por sus originales locales de gastronomía. Antes de instalarse en la capital argentina, aprendió el oficio de la cocina en diversos restaurantes del mundo: desde Francia y España, hasta Australia, pasando por Tailandia. Su comida se caracteriza por ser una "excéntrica" fusión pero que hace que parezca "fácil" de hacer.

También se desempeñó como chef en Italia, donde se enamoró de los sabores que más tarde explotó en sus propios restaurantes. Huellas de la cocina mediterránea, se descubren en cada una de las recetas que sirve en La Panadería de Pablo y en Massey Familia, el almacén de pastas que inauguró a mediados de 2019.

Antes de lanzar sus proyectos, trabajó durante una década con Francis Mallmann. Juntos pusieron en marcha diversos proyectos: desde clases de cocina, hasta restaurantes. También tuvo un proyecto de pollos al spiedo con el Zorrito Von Quintiero.