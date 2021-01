La drástica decisión que tomó Barby Franco tras su ruptura con Fernando Burlando

Barby Franco y Fernando Burlando, tuvieron una relación de 8 años de pareja con muchas idas y vueltas. Ahora separados, la panelista contó que cuando estaban por casarse y la boda se frustró, se deshizo del anillo de compromiso y lo vendió como si fuera una baratija, por sólo 1.000 pesos.

En aquél momento, el letrado le dio una sorpresa a su novia, montando una escena propia de una telenovela: haciéndole creer que había tenido un paro respiratorio y rodeado de ambulancias junto a médicos, cuando Barby se acercó a él para contenerlo, la sorprendió entregándole el anillo de compromiso ante la sorpresa de la novia que no podía creer lo que estaba viviendo.

Tras ese hecho, hubo una ruptura porque Burlando aseguró que no le habían gustado algunas declaraciones de su novia y por eso pusieron una pausa en los planes de boda.

Enojada por la situación y ya habiendo cancelado el casamiento por segunda vez, Barby tomó la drástica decisión de rifar el vestido de novia y también sacarse de encima el costoso anillo.

Claro que la joya, como tal, tenía un altísimo valor, pero el enojo de la panelista de Pampita Online, la hizo tomar la decisión de venderla sin importarle el valor real. Si bien todo esto se había mantenido en la intimidad de la modelo, una seguidora de Instagram, en la herramienta del verdadero o falso, fue al hueso y le preguntó: "¿Es verdad que vendiste tu anillo de compromiso por $1000 pesos?". Sin dudarlo y con la bronca aún a flor de piel, Franco le contestó sin rodeos: "VERDADERO".

Al parecer, la modelo no se arrepintió de la operación de venta y hoy intenta recuperar a su amor. Mientras él dice que están "separados hasta las pelotas", ella aduce que es sólo una crisis.

Barby Franco desmintió la dura frase que le habría dicho Fernando Burlando a Lussich

Luego de que Barby Franco asegurara ayer en "Los Angeles a la Mañana" que no estaba separada de Fernando Burlando, sino más bien distanciada, desde hace un tiempo, Rodrigo Lussich en "Intrusos en el Espectáculo" aseguró que el letrado le dijo textualmente "estoy separado hasta las pelotas" y hoy otra vez en el ciclo de Angel de Brito ella habló de la frase que desde el programa de América aseguran que el dijo.

"Ella puede creer que no están separados, pero hay hechos objetivos, uno de ellos es que Fernando Burlando está viviendo en el Faena hace dos meses. No hace 20 días. Ellos no se hablan desde las Fiestas. Lo cierto es que decir ‘no estamos separados’ es un dato subjetivo de uno de sus protagonistas. Pero el dato objetivo, irrefutable, es que él vive solo, separado de Barby, desde hace dos meses", explicó el periodista y siguió.

"La frase de ella es 'no estamos separados'. La frase de Burlando, posterior a su salida al aire, esta mañana en un programa, desmintiéndonos a nosotros, es bastante contundente y no es exactamente la misma. La frase de Burlando es '¡separado hasta las pelotas!'", agregó Lussich. Sin embargo Barby aseguró que Burlando jamás diría eso y que la información que dieron es erroneoa.

"Nada que ver lo que dicen, no estamos sin vernos desde hace dos meses, de hecho para Navidad armamos el arbolito juntos. Además te puedo asegurar que Burlando jamás diría una frase como la que contaron en el programa, no es su forma de hablar ni de expresarse. La verdad es que estamos distanciados no estamos separados, no sé porque siguen insistiendo con ese tema. Además hablan de que a él le molesta mi exposición y ¡vamos chicos! Yo trabajo de modelo desde los 17 años ya me conoció con cierta exposición. Eso no es real", resumió ella.