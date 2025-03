Wanda Nara habría confirmado uno de los rumores más comentados de los últimos días: el supuesto romance entre su exmarido, Maxi López, y la China Suárez, actual pareja del futbolista Mauro Icardi. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, la empresaria habría admitido que Maxi le confesó el affaire durante una conversación privada.

Wanda Nara confirmó el romance entre Maxi López y la China Suárez

La polémica comenzó cuando se filtraron presuntos chats en los que el ex mejor amigo de Icardi afirmaba haber tenido un encuentro íntimo con la China Suárez. Aunque ambos desmintieron cualquier vínculo, Etchegoyen aseguró que la conductora de Bake Off le confirmó la historia. “Wanda me escribió después de la información que di. Y no solamente que me escribió, sino que, atención con esto, Wanda confirma el romance de Maxi López con la China Suárez”, declaró el periodista.

Si bien no se conocen los detalles específicos de esta relación —¿Cuándo fue? ¿Hace mucho tiempo? ¿Hace poco?—, Etchegoyen había mencionado el tema días atrás, aunque pasó desapercibido debido al escándalo en el Hotel Chateau Libertador. Tras la difusión de esta información, Wanda le preguntó al periodista cómo se había enterado de la situación, ya que ella nunca la había revelado. Según Etchegoyen, la empresaria le habría dicho: “Yo lo sabía por Maxi, pero yo no conté nada. Lo sabía hace meses”, confirmando así el affaire.

El periodista detalló que Maxi López le habría contado a Wanda, madre de sus tres hijos (Constantino, Benedicto y Valentino), sobre su relación con la actriz de “Linda” durante un asado el 13 de enero de este año. “Maxi le dijo algo así como ‘sacá un vino y sentate que tengo algo para contarte’. Ahí le contó la situación”, relató Etchegoyen. Curiosamente, el 12 de enero, Maxi también habría confesado el romance a la modelo Luah Martínez, según los chats que el periodista asegura tener en su poder.

Ante los rumores, la China Suárez desmintió categóricamente cualquier vínculo con el jugador retirado. En una entrevista con Paula Varela en Puro Show (El Trece), la actriz afirmó: “Si dicen que hay chats, son inteligencia artificial. Yo a Maxi López no lo vi en mi vida ni nada que ver con él”. Por su parte, Maxi López también negó las especulaciones. Consultado por el mismo programa, el exfutbolista respondió de manera tajante: “Es mentira”.

A pesar de las negativas de ambos, el rumor volvió a tomar fuerza cuando Juan Etchegoyen insistió en su versión durante Desayuno Americano (América TV). Según el periodista, Wanda Nara no solo confirmó el romance que habrían tenido Maxi López y la China Suárez, sino que también reveló detalles íntimos de la confesión que le hizo su exmarido.