Elba Marcovecchio impactó a todos con una llamativa frase sobre el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara, tras confirmar que ya salió parte de la sentencia. Esto dio lugar a que los rumores, de una posible boda entre el jugador y la China Suárez, sigan creciendo ahora que no poseen ningún impedimento legal para hacerlo.

Elba Marcovecchio y Mauro Icardi

Elba Marcovecchio dejó entrever la posibilidad de casamiento entre Mauro Icardi y la China Suárez, tras el divorcio con Wanda Nara

Luego de un fin de semana donde se especulaba que Elba Marcovecchio podría haber dejado de ser la abogada de Mauro Icardi, la letrada dio una entrevista donde dejó algunas frases llamativas. Lo que reavivó los rumores de un posible casamiento entre el futbolista y la China Suárez.

China Suárez y Mauro Icardi

Durante una entrevista para el programa de Viviana Canosa (El Trece), la doctora en leyes confirmó que ya hay una sentencia parcial en el proceso de divorcio entre el delantero y Wanda Nara, emitida por el tribunal de Milán: "Acaba de salir la sentencia de divorcio en Italia". Lo que dejó en claro que es un gran avance, pero que aún no está completamente finalizado ya que falta determinar otras cuestiones.

Por su parte, la conductora decidió consultarle de forma directa sobre los rumores que tiene la empresaria sobre un posible casamiento entre la China Suárez y Mauro Icardi.

Ante la gran incomodidad que le generó la pregunta, Elba Marcovecchio comentó: "Si Mauro se casa o no con Eugenia es otro tema en el que no me involucro porque es de su vida personal. Igual falta que el divorcio quede firme". Tras esto, Canosa enfatizó: “Bueno, pero por lo menos va a poder”.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Desde hace algunas semanas se comenzó a rumorear que la pareja estaría pensando y empezando a planear un casamiento. Según fuentes cercanas a ellos, ya habrían consultado por un organizador de bodas, lo que dio aún más veracidad a las especulaciones que rondas sobre sus pasos hacia el altar. A su vez, se habla de que podría ser una ceremonia íntima en un hotel con una lista que sería revisada cuidadosamente por ellos.

A pesar de lo que confirmó Elba Marcovecchio, el divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara no es nada sencillo, pero que los documentos judiciales, ya emitidos por la Justicia italiana, le permiten a ambos vivir separados. Aún quedan pendientes varias cuestiones relacionadas a la división de bienes, y si el juez da lugar a lo presentado por el deportista sobre las infidelidades de la empresaria.

La llamativa frase de Elba Marcovecchio sobre la sentencia parcial del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, volvió a reavivar los rumores de casamiento con la China Suarez. Aunque todavía no se confirmó nada, la pareja parece estar cada vez más cerca de dar el siguiente paso en su relación.

VDV