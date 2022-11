La emoción del Tucu López al celebrar su cumpleaños

Llegaron los 42 años para el Tucu López, pero no vinieron solos, fue homenajeado por familiares y amigos. Entre los festejos que le realizaron dentro del programa Es por ahí, la producción estuvo a cargo de varios de los mensajes que le hicieron al cumpleañero, entre ellos el de Sabrina Rojas y sus hijos que también grabaron uno.

Mientras compartía unas palabras con sus compañeros en el set de televisión, el Tucu López hizo referencia a Sabrina Rojas: "Ella me cambio la vida, de negro a blanco, ella es el ser más espectacular del mundo", dijo el conductor antes de ser sorprendido por los mensajes que le realizaron para felicitarlo en su día de cumpleaños.

Primero, decidieron mostrar a los hijos de Sabrina Rojas, que desde que están juntos también ha creado una relación sana con Fausto y Esperanza. En el video ambos dijeron en coro: "Feliz cumple Tucu". El presentador que también mostró especial cariño por el pequeño de los hermanos, escuchó de sus palabras: "Esperamos que la pases bien y la pases lindo".

Y entre los mensajes más esperados del Tucu López llegó el de Sabrina Rojas, que no dudo en decir las cosas sin filtro. El amor y la admiración entre ambos cada vez crece: "Bueno, hoy es el cumpleaños de esa bomba tucumana que tienen ahí en piso, que es mi novio. Sos una bomba, no podés más de lindo, mi amor. No podés más de bueno, sos un gran compañero. Sos un buen novio, sos un gran padrastro. Sos buen hijo, tío, hermano".