Sabrina Rojas rompió el silencio y se refirió a la posibilidad de ser madre junto al Tucu López 

Hace un año atrás, Sabrina Rojas y el Tucu López sorprendieron al mundo del espectáculo al anunciar que estaban saliendo. Mientras que disfrutan de su historia de amor y del proyecto de vida que iniciaron hace 365 días, la pareja está pensando en dar un siguiente paso en la relación y en agrandar la familia.

En el día de su primer aniversario, Sabrina Rojas publicó una tierna foto junto a su novio y sus hijos en su cuenta de Instagram, y escribió: “Un año de amor. Por una vida así. Gracias por hacernos tan feliz. Te amo”.

Por su parte, el Tucu López le dedicó un tierno posteo en sus redes sociales y escribió: “Por muchos más años así. Gracias por aparecer de la nada. Te amo”.

En una semana muy particular para la pareja, la actriz dio una entrevista en el programa radial Agarrate Catalina, y se refirió a la posibilidad de ser padres junto al conductor.

“No estamos buscando un hijo, pero tampoco nos estamos privando de nada. En dos años quizás, pero en lo inmediato no porque hay que acomodar muchas cosas a pesar de que estamos muy bien” comenzó diciendo Rojas en la entrevista radial.

“Lo de la edad lo barajé porque tengo 42, pero consulté con mi ginecóloga y me dijo que no tiene sentido que congele óvulos porque sería madre de acá a uno o dos años. A los 45, 46 si llego sin otro hijo ahí no estaría barajando la posibilidad, va a pasar lo que tenga que pasar, uno también tiene que soltarse un poco al destino más allá de las ganas” agregó la ex de Luciano Castro.

Sabrina Rojas y Luciano Castro le festejaron juntos el cumple a su hija: "Muy feliz"

Sabrina Rojas sorprendió a sus seguidores en las redes al compartir las imágenes de lo que fue el cumpleaños de su hija mayor, Esperanza Castro. La actriz y Luciano Castro decidieron hacerle juntos un gran festejo y las postales de la fiesta evidenciaron la hermosa familia que son.

Luciano Castro y Sabrina Rojas se unieron para celebrar el cumpleaños número 9 de su hija mayor, Espe. Juntos estuvieron a su lado durante la increíble fiesta que le organizaron donde no faltó el make up, la música para bailar, el cotillón y la mesa dulce con la temática de Stich.

Como era de esperarse, Sabrina Rojas estuvo acompañada de su pareja El Tucu López, mientras que Luciano Castro llegó al lugar con su actual novia, Flor Vigna. Los cuatro estuvieron al lado del la cumpleañera al momento de cantarle el "Feliz Cumpleaños" y soplar las velitas.

La familia ensamblada que lograron formar, hace que sus hijos se sientan felices de poder compartir con sus padres y sus respectivas parejas los momentos importantes de sus vidas. Así se manifestó Esperanza quien disfrutó su fiesta de principio a fin.

