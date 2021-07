Sin duda "La Voz Argentina" logró llenar el espacio vacío que dejó MasterChef Celebrity y es uno de los programa más elegidos de los argentinos y Amalia Granata habló de como le pega el reallity de Telefe a ella.

Dentro de este contexto, quien confesó lo que le sucedió al ver el reality de canto fue la diputada, que en su columna radial dentro del ciclo Polino Auténtico, contó su experiencia al ver el programa. “En el puesto número uno… tengo que hacer un paréntesis ahí porque el sábado vos contaste que viste el programa grabado y que se habían emocionado. Entonces el domingo a la noche mi marido me dice poné La Voz que ayer Polino dijo que aquello, que lo otro…”, comenzó explicando la diputada por Santa Fe.

"Puse La Voz y de repente salió una señora que es fanática de Montaner y cantó a dúo con él y empecé a moquear y a llorar” Además reveló qué le dijo su pareja, Leo Squarzon, al verla con la lágrima fácil y la emoción a flor de piel: “Mi marido se da vuelta y me dice ‘¡no llorás por nada y llorás por esto! Después salió el otro chico que cantó con La Sole y ya directamente no me alcanzó el papel higiénico para taparme las lágrimas”.

La emocionante confesión de Amalia Granata sobre "La Voz Argentina".

La decisión de Amalia Granata por la que debió someterse a una operación

Amalia Granata confesó que se ligó las trompas a inicios del corriente año. La diputada provincial por Santa Fe contó qué fue lo que la llevó a tomar esa determinación que definió su grupo familiar.

"En febrero me operé, me ligué las trompas. La verdad que es una decisión que me costó, porque queríamos seguir agrandando la familia. Después de Roque buscamos casi tres años", contó la figura argentina en LAM.

Luego, la legisladora continuó: " Un tercer bebé para mí sería un segundo para Leo (su pareja), pero no llegó. Y la verdad que, con 40 años y tanto trabajo, tenía temor en relajarme y pasada cierta edad, para la mujer es un poco más difícil llevar un embarazo".

