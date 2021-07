Una súper figura se incorporaría en agosto a La Academia de ShowMatch

Durante la mañana de hoy Ángel de Brito confirmó una bomba sobre "La Academia" que a partir de agosto contará con una nueva figura de peso e histórica de la televisión y dejó a todas las angelitas sin palabras.

"La que se incorpora a La Academia desde agosto es Nazarena Vélez. Tiene todo casi arreglado con la producción y sólo faltan detalles para que firme su contrato", contó el conductor de "Los Ángeles a la Mañana". Esta sería una gran vuelta para la actriz y empresaria que hace rato no desfila por los programa de TV. ¿Cómo le irá? y quién será su compañero...

Nazarena Vélez se sumaría a La Academia en agosto.

Nazarena Vélez reveló qué carrera quiere estudiar su hijo Thiago de 10 años, en un futuro

Siempre activa en las redes sociales, Nazarena Vélez se prestó al famoso pregunta y respuesta en su cuenta de Instagram con sus seguidores y respondió incógnitas de sus más fieles followers de todo tipo. ¿Si le gustan las mujeres? ¿Por qué no se maquilla? ¿Si quiere volver a actuar? Hubo preguntas de todo tipo pero la que más llamó la atención fue la respuesta que tuvo cuando le preguntaron si su hijo Thiago de 10 (fruto de su amor con el recordado Fabián Rodríguez) años quería ser actor.

Divina ante la cámara ella respondió: "Tiene muy en claro que quiere ser arquitecto. Lo tiene en su cabeza desde hace años, me dice que va a ser el mejor arquitecto del mundo y a mí me encanta. Igual por momentos me dice que le gustaría actuar y les digo, que si se dedica a la actuación, la rompe toda", contó ella con una sonrisa de par en par.

