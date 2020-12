Amalia Granata habló sobre cómo está su familia a días de dar positivo de Coronavirus

Hace unos días atrás Amalia Granata, recibió la peor noticia de cara a las fiestas de fin de año. Luego de levantarse con muchos dolores corporales, Leo Squarzón y que sus hijos Uma (fruto de su amor con el "Ogro" Fabbiani) y Roque el pequeño que tiene con su actual marido, amanecieran cansados y con vómitos y fuertes diarreas, todos fueron hisopados y dieron positivo de Coronavirus y como ella no presentó síntomas no le practicaron el procedimiento médico. Hoy en diálogo con CARAS Digital contó como se encuentra su familia.

"Gracias a Dios los síntomas van cediendo el más chico y mi marido siguen con dolores de cabeza pero los vómitos y la diarrea pararon un poco y se nota notablemente. Hoy te puedo decir que están mucho mejor y si todo sigue así el 25 nos darían el alta porque ya ninguno contagia más. ¿Cómo se contagiaron todos? La verdad es imposible saberlo nosotros nos cuidamos mucho, yo aún no me hisopé, así que capaz el virus hasta vino por mi, no lo sé. De hecho no sé si soy asintomática o no lo tengo", le confió la diputada a este portal.

"Los primeros días fueron muy duros, Leo que igual sigue súper activo llegó a tener 38 de fiebre pero fue cediendo, los chicos no daban más dormían un montón. Yo me tuve que ocupar de todos manteniendo distancia. Hay que decir la verdad los casos están subiendo otra vez y mi marido se pagó el mismo el test más de siete mil pesos le salió. Hay que seguir testeando porque si lo dejan de hacer se van a multiplicar los contagios", reflexionó

Finalmente contó que pasarán por lo menos Nochebuena y Navidad los 4 juntos y que aún no sabe que pasará en Año Nuevo: "Primero tuve un ataque pero ahora estoy más tranquila porque veo que mejoran y no empeoran, así que por suerte todo va evolucionando", cerró en diálogo exclusivo.