Completamente nostálgica por las fiestas y fin de año, Pampita le dedicó una emotiva carta a Dios acompañada de una foto de su familia desde su cuenta de Instagram.

La modelo y conductora de El Hotel de los Famosos, en la carta, hizo referencia a su conexión con la religión desde pequeña y señaló que jamás dejó de escribir cartas para demostrarle a Dios su agradecimiento. Incluso, Pampita expresó que su amor por la Navidad continúa intacta y busca transmitirle a sus hijos la misma pasión que ella siente por dicha festividad.

La foto con la que Pampita acompañó la carta

"No sé que tanta ilusión tenía, ni sé qué esperaba de la vida y de las personas, porque nunca me lo cuestionaba, creo que la vida de un niño es así. Recuerdo no haber necesitado mucho para que la vida me pareciera increíblemente mágica", escribió Pampita en sus redes logrando tocar los corazones de todos.

Continuando con a dedicatoria, y envuelta en muchos recuerdos y emociones, Pampita explicó que esta carta es diferente porque no es para pedirle obsequios a Papá Noel, sino que es una carta navideña para agradecerle a Dios. "En fin, ahora de adulto, solo quiero decirte que no se me olvidó escribirte, sino que ahora esa carta es diferente. Hoy no te pediría nada que se pueda comprar con dinero", escribió.

Pampita y su familia celebrando el triunfo de la Selección

Pampita demuestra todos los días estar feliz con su familia y la vida que lleva, pero la época de las fiestas le recuerdan la ausencia de Blanquita, la hija que tuvo en común con Benjamín Vicuña. Esta carta que compartió en sus redes fue la forma que la modelo encontró para expresar sus pensamientos.

Cuán comenzará Pampita a conducir El Hotel de los Famosos

El reality que marcó la polémica en redes sociales y en la opinión pública durante la primera parte del 2022, saldrá al aire el próximo lunes 9 de enero, con 16 famosos que buscan quedarse con los 15 millones de pesos que tiene como premio mayor. La información la dio a conocer su conductora Pampita y el presentador Chino Leunis.

Los conductores de "El Hotel de los Famosos"

El reality promete ser más polémico y más picante que en su primera versión del 2022. Los 16 famosos cuentan con 70.000 m2 para disfrutar de una experiencia que les marcará sus vidas y sus carreras de por vida. "Ya se viene El Hotel de los Famosos. 9 de enero por El Trece", aseguró Pampita.