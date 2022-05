La empatía de Pamela David con Luisana Lopilato y Michael Bublé en un difícil momento: "No se sigue"

Pamela David fue como invitada al programa "Socios del Espectáculo", donde fue muy bien recibida. Adrián Pallares trabajó durante mucho tiempo con la conductora y para avalar que no hace televisión a cualquier costo, recordó una situación digna de aplaudir de parte de su excompañera para con Luisana Lopilato y Michael Bublé.

Adrián Pallares recordó: "Cuando fue todo el tema del hijo de Luisana y Bublé, que ellos mandan un comunicado, me acuerdo que lo leímos y al otro día con la producción dijimos 'bueno, como lo seguimos a este tema' y ella dijo una cosa que para mi fue tremenda".

Luisana Lopilato junto a su esposo y sus hijos.

El periodista reveló cuál fue la reacción de Pamela David en aquel entonces: "Este tema no lo vamos a seguir chicos, porque a mi no me gustaría que estén hablando del cáncer de mi hijo en televisión". Pallares continuó: "Cualquiera de nosotros hubiera dicho 'Vamos a hacer eso', y ella dijo 'Ya hablaron ellos, nosotros no vamos a hablar más de eso'".

Con respecto a esto, Pamela David expresó: "A veces uno puede pelear y decir 'No, de esto no hablo' y a veces no, te lleva el malón y los temas salen igual y bueno, entonces prefiero esperar a lo próximo".

Pamela David habló de su relación con el medio

La conductora manifestó que no les gusta hacer televisión a cualquier costo llevándose por delante las personas que puedan salir perjudicadas de lo que ella produzca. Pero también reconoció que es un medio único con respecto al feedback con la gente.

Pamela David manifestó: "La tele es hermosa, tiene un ida y vuelta que no tienen otras plataformas, porque debo haber hecho no sé cuánto tiempo los 'Pamelate' y la verdad que me encanta, entrevisto profesionales y a la gente le hace bien, pero no tiene la misma repercusión, el ida y vuelta con el público. La televisión es hermosa, pero si se usa para bien, mucho mejor".