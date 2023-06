Romina Uhrig se rehusó a ir de invitada a LAM durante varios meses. De hecho, fue la única exparticipante de Gran Hermano 2022 que no fue al exitoso programa de Ángel De Brito, esto porque escuchó todo lo que dijeron sobre ella. Primero se la juzgó por entrar a la casa más famosa del país y abandonar a sus tres hijas, una de ellas con tan sólo meses de edad. Pero lo más fuerte que se dijo en el programa fue todo lo relacionado a la causa por enriquecimiento ilícito que tiene Walter Festa, su esposo.

Una de las principales detractoras de Romina Uhrig es Yanina Latorre, que afirma no creerle nada de lo que dice la exparticipante del reality. De hecho, recientemente se sentó en LAM y la picante panelista le dijo de todo en la cara, además de lanzar unas preguntas filosas.

Romina Uhrig en LAM

"No somos ricos", aseguró Romina Uhrig en LAM, desmintiendo todo lo que se dijo en el programa sobre ella. Y es que durante mucho tiempo hablaron y contaron la causa de enriquecimiento ilícito que tiene Walter Festa. Se dijo mucho acerca de los terrenos que tendría el matrimonio, aunque ella asegura que es todo mentira.

En un momento de la entrevista, Romina Uhrig se calentó y le habló indignadísima a Ángel De Brito. Se la bancó bastante, pero llegó un momento en que explotó de que todas las angelitas y el conductor descreyeran de ella. De hecho, Marixa Balli le dijo en la cara que no le cree nada. Ahí, el conductor le pidió que "baje el tonito" y ella se quedó en el molde.

Romina Uhrig dio una respuesta confusa cuando le preguntaron sobre el costoso alquiler que pagan con Walter Festa

Luego de discutir por un largo tiempo acerca de la causa por enriquecimiento ilícito que involucra a Walter Festa, las angelitas le preguntaron a Romina Uhrig sobre el alquiler que están pagando por la lujosa casa en la que viven. "¿Cómo van a pagar 1200 dólares de alquiler con 600 lucas de sueldo?", preguntó Yanina Latorre con toda la picardía.



Se ve que la pregunta de Yanina Latorre la tomó desapercibida a Romina Uhrig, pues comenzó a tartamudear y no pudo dar una respuesta clara. "Porque invirtió, porque tiene ahorros, porque trabajó toda su vida", dijo la exparticipante de Gran Hermano. Sin embargo, no pudo explicar en qué invirtió su marido y dejó ver su incomodidad al responder. Después, contó que Walter Festa habría vendido un terreno que tenía la exdiputada a su nombre y con eso estaría pagando el alquiler. Por supuesto que las panelistas no se quedaron muy convencidas con esta respuesta.

NL.