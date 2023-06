Romina Uhrig fue por primera vez a LAM y Ángel De Brito la enfrentó con todo: "Bajame el tonito"

Romina Uhrig firmó contrato con el Bailando 2023 y pasó a formar parte de la familia de América TV. Por eso, cumplió con una tarea que tenía pendiente desde que salió de la casa de Gran Hermano: ir al piso de LAM.

Esta noche se dio el tan esperado encuentro de la exhermanita con Ángel De Brito y las angelitas, que le preguntaron de todo. Y fue así que tuvo varios cruces, incluso con el conductor.

Romina Uhrig en LAM.

Apenas comenzó la entrevista, las angelitas apuntaron sin vueltas a Romina Uhrig. La exdiputada comenzó a hablar de su separación y luego reconciliación de Walter Festa y respondió a las consultas sobre la denuncia por enriquecimiento ilícito que tiene su pareja. Por supuesto negó todas las acusaciones sobre eso y en cuanto al sueldo de 750 mil pesos que habría cobrado con su cargo político.

Luego de varias idas y vueltas con Yanina Latorre, fue Marixa Balli quien directamente le dijo a la ex Gran Hermano: "Me cuesta creerte. No te creo nada".

Romina Uhrig en LAM.

El enojo de Ángel De Brito con Romina Uhrig en LAM

Romina Uhrig mencionó que en LAM "se dijeron muchas mentiras" y, ya cuando no podía disimular su enojo, Ángel De Brito le indicó: "Bajame el tonito".

Además, la amiga de Julieta Poggio acusó al programa de "haber metido mano en el Boletín Oficial" por el tema de su sueldo cuando era diputada.

También, señaló que "recibían papelitos" y, en ambos casos, el conductor se defendió y le respondió que eso lo hacían los políticos.

Sin dudas, fue una noche candente en LAM donde se habló de todo y nadie se quedó con ganas de decir nada.

Seguramente, si el paso de Romina Uhrig por el Bailando 2023 se extiende, irá nuevamente a visitar a Ángel De Brito y sus angelitas. Quizás para ese entonces, ya tengan una mejor relación.