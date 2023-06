Está que arde la polémica al interior del vínculo entre Indiana Cubero, Fabián Cubero y Nicole Neumann. Esta noche en LAM, Yanina Latorre dio detalles exclusivo de la conversación que tuvo con la modelo. La panelista y periodista fue letal y apuntó contra el exjugador de Vélez.

Yanina Latorre detalló cuál fue el origen del conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero que decantó con Indiaca Cubero (14) su hija mayor, como la implicada en una grieta entre ella y su mamá.

"Lo primero que hizo fue hablar con Nicole. Nicole, obviamente, tiene decidido y cumplir con las normas. Ella no habla públicamente ni habla de la menor porque no es su perfil y no quiere exponer a su hija y creo que está bien esto le pasa un montón de familias. Y sí, ella no tenía ningún aviso ni sabía que había sido denunciada", comentó la periodista.

Y siguió: "Yo le dije, esperemos porque puede pasar a veces que te denuncian y a vos no te notifican. Lo cierto y lo real, averiguando y hablando con los abogados. No hay ninguna denuncia ni se hizo ninguna denuncia. Lo que intentó Cubero con su abogada... Ellos (Cubero e Indiana) se presentaron en la justicia con estos audios intentaron presentarlos y denunciar y la jueza no les tomó la denuncia", explicó en principio Yanina.

"El argumento básico de la denuncia por lo menos por lo que se sabe es un audio en donde, supuestamente, una adolescente habría grabado a su mamá y luego alguien lo transcribió y lo acompañó. La verdad, yo, personalmente como abogada que conoce bastante el derecho de familia, sobre todo las juezas de Pilar, tanto Cendra como Veloso son sumamente profesionales", dijo Mariana Gallego, abogada especializad en derecho de familia invitada a LAM.

La letrada avanzó en su argumento: "Yo no creo que hayan desestimado una denuncia por ni por favoritismo acá evidentemente entendieron que se trataba de una discusión de una nena adolescente con su mamá y que se estaba intentando quizá utilizar esto para pelear otras batallas", explicó Mariana Gallego, abogada (T81 -F714) para respaldar que lo que Yanina argumentó, que no hay denuncia contra Nicole Neumann.

Según Yanina, todo comenzó el año pasado cuando Fabián Cubero, sin razón alguna "revocó los poderes" que le daban el permiso a Nicole para viajar fuera del país con sus hijas. "Él va y revoca de la nada los permisos que tenía Nicole para irse con las hijas fuera del país; por supuesto, Nicole lo apela van todos a la justicia y Cubero se presenta diciendo que no quería que las hijas viajen porque ella era violenta. Intenta ahí la primera denuncia. La jueza cita a las niñas y las niñas en la justicia dijeron que querían viajar con la madre esto ya viene desde el año pasado y que la madre no era violenta que se querían ir", comentó en LAM Yanina.

"Les devuelve el permiso que había revocado Fabián Cubero y le ponen una multa y ahí empezaron todas las batallas por el impedimento de contacto porque él no está pagando la cuota alimentaria y tiene un juicio", remarcó la panelista.

Yanina Latorre fue clara sobre el distanciamiento de Indiana con Nicole Neumann

"Lo de Indiana fue paulatino, empezó queriéndose ir. Ella al principio la veía cada días y hablaba y después cada vez fue menos fue menor el contacto; de hecho ella sigue hablando pero con monosílabos, la nena le habla poco hace poco se quiso revincular en el juzgado obligaron a presentarse a Nicole y citaron a la nena (Indiana) para una revinculación. Nicole se presentó y la nena no, porque Cubero dijo que si él no iba a la revinculación la nena no iba; Porque Cubero no quiere que Nicole se encuentre sola con la nena ni con la psicóloga".

Yanina Latorre asegura que Indiana Cubero estaría "manipulada" por Fabián Cubero y por eso sería su actitud contra Nicole Neumann y su evidente separación como madre e hija.

