Daniel Osvaldo está acostumbrado a ser protagonista de polémicas mediáticas, ya sea por su relación con Gianinna Maradona o por su conflictivo vínculo con sus es parejas. El artista es padre de Gianluca, Victoria, Helena y Morrison. El exfutbolista ya acumuló una gran deuda para con Ana Oertlinger.

Daniel junto a Gianinna Maradona.

En el programa "A La Tarde", Diego Estévez contó: "Daniel Osvaldo tiene una deuda de alimentos que asciende a los 600 mil pesos, producto de no estar pagando la cuota desde diciembre del 2021. Y debería pagar una cuota de 50 mil pesos por mes. Desde diciembre de 2021 no paga y no solo eso, después de 7 años sin que la jueza actualice la cuota. Recién hace poco la actualizó a 100 mil pesos".

Daniel Osvaldo con sus hijos.

Pero ese no fue el único inconveniente de Daniel Osvaldo, también tuvo problemas con Elena Bracinni, la madre de sus dos hijas, Victoria y Helena. La mujer lo denunció ante la Justicia para que se ponga al día con la cuota alimentaria de las menores. Pero parece ser que el conflicto judicial quedó atrás, ya que se mostraron juntos en Año Nuevo.

Tweet de Ana Oertlinger.

Ahora continúa la polémica, puesto que Ana Oertlinger se cansó de esperar que su ex cumpla con la cuota alimentaria y lo escrachó en sus redes con un fuerte mensaje: "11 de abril. Querido diario: empiezo a sospechar que este muchacho tiene problemas con las fechas. Quizás necesita una agenda para anotarse cuándo debería depositar la cuota alimentaria. ¡Debe estar muy ocupado para recordar todas sus responsabilidades!".

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo fueron vistos juntos

En medio de las constantes idas y vueltas, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo volvieron a dejarse ver juntos. Esta vez ocurrió en un festejo entre amigos, en donde se los vio juntos junto a muchas latas de cerveza y otras botellas de alcohol.

Fue la cuenta oficial de Gossipeame en Instagram la que recogió la historia que también fue replicada por un amigo de Daniel Osvaldo. En el posteo, el amigo escribió: "Fin de fiesta".

La historia en donde se los ve juntos.

Por su parte, Gossipeame agregó: "Otra vez sopa", en referencia al nuevo encuentro entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Recordemos que pese a que ahora se mostraron juntos, en sus redes sociales dejaron de compartir imágenes y de hecho borraron otras de su tiempo en pareja.