La separación de Fede Bal y Sofía Aldrey ya es un hecho, sin embargo, ahora el ojo de la tormenta está en puesto en el actor, ya que salieron a la luz todas las mujeres con las que habría estado mientras mantenía una relación con su ex pareja, figuras reconocidas y modelos, forman parte de la lista que reveló Yanina Latorre.

Una de las señaladas que aparecía en los chats, es Estefi Berardi: "Te auto incriminaste. Jamás iba a mostrar un hecho tuyo. Te vendiste sola. Yo tengo códigos y soy buena compañera", expresó Latorre defendiendo que no revelaría nada y asegurar que tenía guardado toda la evidencia.

Durante una entrevista con la revista Pronto, Estefi Berardi se encargó de ponerle punto final a los rumores de un romance con Bal: "Es cualquiera, de manual. Me da mucha risa. Justo el fin de semana fui para allá (Carlos Paz) y mandaron esa". Completamente cansada de la situación, la ‘’angelita’’ se hartó y no pudo evitar un comentario ningunear a Fede Bal.

Don Fede Bal y sus bellas damas todas las mujeres con las que el actor le habría sido infiel a Sofía Aldrey

Desde el programa Mañanísima el movilero comenzó a contar: "Ayer hablé con la China, una periodista cordobesa, que fue bañera de Marley. Fede conoció cuando vino a hacer su programa a Córdoba en noviembre del año pasado. Fue también la chica que lo recibió en vivo por Canal 12 cuando Fede bajó del helicóptero. Ayer la llamé por teléfono...".

Inmediatamente, Carmen Barbieri defendiendo a su hijo dijo: "No puede hablar con una mujer que ya dicen que está saliendo". A lo que Estefi, irónicamente expresó: "Fede Bal es Brad Pitt de repente. No sabía".

"Yo tampoco sabía", contestó Carmen. Finalmente, el movilero continuó: "'China, te llamo porque me están diciendo que estás involucrada con Fede Bal'. Ella me dijo: 'Lo conocí cuando vino a grabar el programa Resto del mundo acá a Córdoba pero somos amigos. No pasó absolutamente nada'. Ella me lo desmintió completamente".

"Bueno, hablame de otra cosa que no sea Fede Bal", cerró enojada Carmen Barbieri.

