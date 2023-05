Natacha Jaitt falleció hace poco más de 4 años y sucedió de una manera extraña. En base a ciertas irregularidades entre lo que se dice que pasó y las pruebas que hay, Ulises Jaitt tiene dudas y asegura que no falleció como dice el expediente, sino que la mataron. Todo eso sucede en un contexto caldeado, pues la vedette se estaba metiendo en temas peligrosos al investigar sobre abuso sexual a menores de edad. Fue en medio de esta investigación que se presenta al programa de Mirtha Legrand y lanza una serie de nombres que podrían estar involucrados en una red de trata de menores.

Al poco tiempo de sus declaraciones en el programa de Mirtha Legrand, Natacha Jaitt fallece por una supuesta patología, aunque Ulises asegura que en realidad no la tenía. Próximamente, el hermano de la fallecida tiene una reunión importante con una perito, y con respecto a esto, contó: "Mañana tenemos una reunión clave con la perito que yo fui a buscar para que analice la autopsia donde encontró la miocardiofibrosis que nos quieren hacer creer que Natacha tenía. Nos quieren hacer creer esto porque ellos quieren tapar todo. Todos quieren que nos creamos que Natacha se pasó. Natacha no se pasó, no se murió de condiciones naturales, a Natacha la mataron".

Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand

"¿La mataron de qué manera?", preguntó Luis Ventura, haciendo referencia a que quizás Natacha Jaitt habría sido forzada a consumir drogas que la llevaron a la muerte. Entonces, Ulises Jaitt aclaró: "Ella lamentablemente consume por voluntad propia, pero es un delito el suministro de drogas y facilitar el lugar para consumo de estupefacientes y son dos delitos que no le imputaron a Gonzalo Rigoni".

Ahí mismo, luego de la pregunta de Luis Ventura, Ulises Jaitt dio su propia hipótesis: "A Natacha le aparece cocaína en la zona gástrica, y yo hablé con un médico forense de México y me dijo que cuando aparece en el estómago es porque fue ingerida vía oral. Esto significa que a ella le pusieron droga en la bebida, más la que consumió, le produjo la falla multiorgánica". Después, se refirió a un confuso episodio en el lugar del crimen: "Esto se suma a que Gonzalo Rigoni se lleva la botella y las dos copas de la habitación antes que llegue la policía, limpia la escena del crimen, tira estupefacientes en la bacha. Todo eso lo vi yo. Ahora si me cierra".

Ulises Jaitt señaló una coincidencia entre Natacha Jaitt y Mirtha Legrand

"¿Cuánto tiempo habría pasado entre la muerte real y la comunicación de Rigoni?", preguntó Luis Ventura. "Gran pregunta esa. Ellos llaman a la ambulancia recién a la media hora. Ellos se aseguran de que Natacha muera, que no tenga ayuda", respondió Ulises Jaitt con contundencia sobre la muerte de Natacha Jaitt.

La extraña coincidencia entre Natacha Jaitt y Mirtha Legrand

En este reportaje que le hizo el programa de A La Tarde, que normalmente conduce Karina Mazzocco pero que en esta oportunidad lo condujo Luis Ventura, Ulises Jaitt se atrevió a contar una tremenda coincidencia que la une a Natacha Jaitt con Mirtha Legrand.

Natacha Jaitt falleció el día del cumpleaños de Mirtha Legrand

"Desde que se metió en ese mundo oscuro de los servicios de inteligencia y toda la gente que le proveía esa información, yo sabía que ahí se le venía una y de hecho, después la amenazan de muerte y le dicen 'callate porque te vamos a matar'. Ella siguió hablando", comenzó a relatar Ulises Jaitt. Luego, reveló una supuesta huella que habría dejado la mafia que se encargó de asesinar a Natacha Jaitt​.

"Vos fijate que a Natacha la matan el mismo día del cumpleaños de Mirtha Legrand. El 23 de febrero. Esto no es casualidad porque las mafias dejan huellas. 'Hablaste de pedofilia en la noche de Mirtha Legrand, te mato el día de su cumpleaños'", explicó Ulises Jaitt sobre la muerte de Natacha Jaitt y la coincidencia con la exitosa conductora.

NL.