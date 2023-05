Luis Ventura puso en duda que Jorge Rial estuvo muerto por diez minutos: ''No se le creo a nadie''

Jorge Rial ya se encuentra en el país, mientras se recupera favorablemente luego de sufrir un cuadro cardíaco en Colombia. El conductor se reincorporó a su agenda laboral y en su programa de radio reveló algunos detalles sobre su salud y lo qué vivió.

Principalmente Rial hizo hincapié sobre las especulaciones de que estuvo muerto por varios minutos: "Nadie está preparado para morirse. Literalmente, eso fue lo que me pasó. De hecho, en mi hoja clínica, dice 'muerte súbita'. Estuve más o menos diez minutos muerto. Ese fue el tiempo que estuvieron tratando de reanimarme".

Jorge Rial en la radio

Tras dichas declaraciones, en diálogo con Socios del Espectáculo, Luis Ventura volvió a la carga y habló sobre su colega: ‘’Lo vi bien, me puso contento’’, expresó sobre la imagen de Rial en la radio y arremetió con todo: ‘’Lo de los 10 minutos no se lo creo a nadie. Siempre quiso hacer móviles desde el más allá. Este gallego es bravo’’, bromeó.

Luis Ventura y Jorge Rial

Finalmente se refirió sobre las críticas que recibió por decir ‘’el show de la muerte’’ sobre Rial: “Me quieren hacer responsable de algo que me pusieron ellos en el oído. Alguien me dice que se estaba muriendo, que estaba todo cableado y que estaba mal. Después dio móviles a todos lados’’, cerró.

Cuál fue el pedido que le hizo Luis Ventura a Jorge Rial

En una nota para A la tarde, Luis contó el pedido que le hizo Jorge Rial sobre a sus hijas: “Con Rial compartíamos un camarín de dos por dos.,, Un buen día me dijo ‘vení y firmá acá’", comenzó contando.

"Me dijo ‘si yo me muero, o si a mí me matan, yo quiero que seas el responsable de la vida de mis hijas. Firmé, no miré si era cierto o no, y él lo agarró y se lo llevó”. Luis Ventura desconoce qué pasó con ese papel, pero siempre se mostró preocupado sobre la salud de quién alguna vez consideró como su hermano.

