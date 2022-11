Santiago del Moro hizo una ferviente defensa sobre Alfa contra los que los llaman "viejo" despectivamente en Gran Hermano.

En la gala del lunes pasado, el conductor se tomó unos minutos para hacer un descargo. "Chicanear con la edad está out. Está fuera de época", dijo contundente.



"Hay algo que no banco en la discusión, decirle a alguien que es grande es lo mismo que decirle a alguien que es joven. No es un valor agregado. A esta altura, chicanear con la edad está out. Está fuera de época. Hablemos de por qué no se lo bancan a Alfa, pero no digan 'porque es más grande'. Discutamos puntos de vista, discutamos juego", agregó contundente.



La reacción de Juliana cuando la cruzaron por decirle "viejo" a Alfa

En medio del debate, Juliana reflexionó sobre estos dichos sobre Alfa. "Todos le tuvimos mucho respeto y tratamos de entender que, a raíz de su edad, viene de una crianza diferente… Uno intentaba entenderlo, comprender ciertos pensamientos diferentes a nosotros. Pero siento que él no se adecuaba a nosotros", respondió la última eliminada de la casa.

Sin embargo, esta afirmación fue cruzada por Analía Franchín, que la trató de Mentirosa. "No, la verdad, Juliana, viendo tu tape recién, le dijeron 'viejo' de un modo despectivo", le reprochó. "Sí, porque a lo último me generaba mucha bronca", admitió la concursante, por algunos dichos polémicos de Alfa.

"Creo que ha tenido muchas actitudes muy fuertes y muchos comentarios con mucha maldad. Él es muy intenso", se defendió Juliana.