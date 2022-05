La foto de Evangelina Anderson que preocupó a sus seguidores en el día del cumpleaños de su hijo

Evangelina Anderson publicó esta tarde una imagen que dio que hablar.

La modelo suele contar en redes su día a día e incluso el de sus hijos. Cuenta con una comunidad grande de seguidores que siempre le piden saber sobre su vida en Alemania.

En esta oportunidad, Evangelina Anderson mostró una foto en el hospital, donde sólo de ve su brazo y contó: "Así amanecí hoy. Suero porque se me cerraron las vías respiratorias gracias a la alergia que me produce esta bendita primavera alemana. Gracias a Dios, ya estoy mejor".

Además de la preocupación por la salud de la modelo, los seguidores de Evangelina Anderson se preocuparon porque encima no este no es un día más. Hoy cumple 13 años su hijo mayor, Bastián. Sin embargo, pareciera que el mal momento no les impidió a los Demichelis disfrutar de este día ya que la madre de la familia no sólo contó que estaba mejor sino que hizo un extenso posteo de saludo de cumpleaños al ya adolescente.

"Te miro y le pido al cielo me permita verte convertido en un gran ser humano, con humildad, con valor y dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás. Que siempre lleves con vos que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición. Que vas a llegar tan lejos como vos te lo propongas, acordate de no separarte del camino. Si sentís que no avanzaste, no te detengas, recordá que todo tiene solución, sólo tenés que buscar la respuesta en el fondo de tu corazón", comenzó escribiendo Evangelina Anderson.

Y finalmente Evangelina Anderson continuó: "Luchá contra todo y alcanzá tus metas, no te desesperes si tarda en llegar, todo llega si luchás por eso, solo hacé lo correcto y se te cumplirá. Emprendé tu vuelo, no tengas miedo de caer, porque ahí siempre y aunque no esté presente y no puedas verme te voy a ver y proteger, esperando para darte mi mano. ¡Feliz cumple! Serás por siempre mi bebé".