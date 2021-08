Cuando parecía que el romance entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona se caía a pique el exfutbolista se despachó con una tierna foto junto a ella y un cálido mensaje hacia su pareja que captó la cuenta @Chusmeteando1 en Instagram. En los últimos días la hija de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe había encendido las alarmas con un curioso tweet, pero parece que ya todo esta bien y marcha sobre rieles amorosos.

El tweet de Gianinna que encendió las alarmas.

Se rumoreó que tanto Gianinna como Osvaldo había dejado de seguirse en las redes sociales. Además, el cantante de Barrio Viejo había compartido un post en el que hablaba sobre el desamor.

Esta mañana, sin embargo aclaro que la relación con su novia esta en le mejor momento y el ex jugador compartió la imagen de una captura de su celular en la que se lo veía dándole un beso a su pareja. "Dicen que mañana va estar más cálido... ¿será?", escribió romántico, Dani Stone.

Daniel Oslvado desmintió estar en crisis con Gianinna Maradona con una tierna foto.

La decisión de Gianinna Maradona y el mensaje de Daniel Osvaldo en medio de la crisis

La luna de miel entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo parece haber llegado a su final. La hija de Diego Maradona se convirtió en noticia después de que le respondiera a una seguidora en Twitter que aseguró haberla visto en un bar.

"Loco, nunca reconozco a los famosos. Hoy vino un trapero al bar y ni idea. La otra vez vino Gianinna Maradona y tampoco", dijo la joven en la red social y generó la respuesta de Gianinna: "Hola genia! Buen día!. ¿Cuándo me viste y en qué bar laburás? ¡Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia y me gustaría saber cuándo me viste", disparó sin filtro la joven empresaria dando a entender que algo pasaba entre ella y Osvaldo.

Luego, la morocha respondió a la frase de la misma seguidora que se refirió a su relación con Dani Stone como tóxica. “Hice una pregunta y en mis leyes espirituales suponer no es algo que entre en juego”, explicó y agregó: “Imaginate que tengo tres de mis tías diciendo en un programa de televisión junto a un desequilibrado cosas que no son. Me dan igual los portales y los payasos berretas. Soy insignificante para ellos”.

FL