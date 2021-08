Gladys "la Bomba Tucumana" perdió 20 kilos y reveló los secretos de su dieta

Gladys La Bomba Tucumana contó que bajó 20 kilos gracias a un nuevo plan de alimentación y a haber empezado a hacer ejercicio, especialmente, a correr en la cinta. "Llevo bajados 20 kilos... Aparte de la dieta, hago actividad física. Cinta más unos chalecos de Body Factory que tienen electrodos. Eso es más para cuidarme el físico y mantenerme porque para bajar lo que me dio resultado fue la dieta”, contó en diálogo con la revista Paparazzi.

"La verdad es que le pongo mucha voluntad. Le pongo porque, a veces, tengo ganas de comer harinas, una porción de pizza o un desayuno con pan o medialunas, y no lo hago. Estoy con la mente plantada en que no lo tengo que hacer y que puedo seguir adelante", sumó, contundente.

"Hay que ser muy constante y tener ganas de estar mejor. Todos los días hago dieta, como lo que tengo que comer para no engordar. Yo tenía ganas de verme mejor, no de gordita como estaba. Y bajé un montón de kilos con esfuerzo y sacrificio. Y lo sigo haciendo todos los días”.

"No como grasas, casi dejé las carnes también, consumo las proteínas de otra forma. La realidad es que, a veces, no tengo ganas de ser tan estricta. Me subo a la cinta y digo 'voy a hacer veinte minutos ' pero termino haciendo sesenta, que es lo que necesito. Y hago sesenta por más que no tenga ganas”, cerró, feliz con su cambió

.¡Teléfono para Guillermina! Gladys la "Bomba Tucumana": "Estoy enamorada de Tinelli, tuve muchos sueños con él"

Gladys la "Bomba Tucumana" sabe como está en boca de todo el mundo. Tras su comentada participación en Showmatch y el Cantando, donde se peleó con varios participantes, y debió ausentarse del reality de canto por padecer coronavirus. Ahora la mediática cantante tropical, se animó a declararle su amor a Marcelo Tinelli.

Gladys estuvo en el programa de Jey Mammon y allí, él le preguntó sobre sus sentimientos hacia Marcelo Tinelli: "Gladys tiene un vínculo bastante extraño con Marcelo. No están juntos de casualidad". "Estoy enamorada de él", aseguró la artista sin vueltas.

"De pedo que no estoy con él, porque justo cuando él me llamó yo estaba ocupada", agregó. "Vos tenías sueños con él… ¿Cuál fue el más zarpado?", retrucó Jey.

"Lo máximo fue sentados en un tronco, un palo o no sé a dónde en el bosque, en un lugar bien bonito, y charlando así cara a cara, los dos montados, mirándonos y nos dimos un par de besos. Andábamos por la pradera de la mano… Siempre tuve como un ratón con él. Es muy lindo", confesó Gladys.

