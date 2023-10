La relación entre El Polaco y Barby Silenzi atraviesa fuertes rumores de una posible ruptura. Ambos se conocieron en el año 2016 tras ser compañeros de pista en el Bailando. Tras pasar casi 6 años en pareja, juntos dieron la bienvenida a su primera hija, Abril. Sin embargo, han transitado varias crisis y especulaciones sobre distanciamientos.

Barby Silenzi, El Polaco y Abril

Las razones del distanciamiento entre El Polaco y Barby Silenzi

La noticia fue corroborada por el periodista Juan Etchegoyen, quien brindó detalles sobre los motivos detrás de esta ruptura. La misma fue fruto de un picante mensaje compartido a través del perfil de Instagram de Barby Silenzi, donde expresaba sentirse sola. "Asegurate de tener una relación con alguien que tenga planes para los dos. No para él solo", manifestó la bailarina.

El periodista reveló que El Polaco regresó de un viaje y confirmó la separación a su círculo más cercano. “Tengo una separación confirmada, seguramente los protagonistas lo van a desmentir porque siempre hacen lo mismo, pero la ruptura es total; a tal punto que él volvió de viaje y le confirmó esto a su entorno más cercano”, reveló Etchegoyen.

Se presume que el viaje en cuestión fue motivo de discordia en la pareja, ya que se cree que Barby tenía la intención de acompañar al cantante, lo cual no sucedió. Esta situación habría desencadenado fuertes tensiones en la relación. “Él se fue de viaje con su hija mayor llamada Sol y me decían que su pareja quería ir a ese viaje. El textual que me daban era que lo volvió loco a él para que la llevara y esto no sucedió. Lo que también me cuentan es que hay ciertas sospechas de ella con algunos gastos de El Polaco con sus ex parejas”, continuó el periodista.

Además, según fuentes cercanas al Polaco, él habría tomado la iniciativa de separarse debido a la presión constante y los planteos de Barby Silenzi, que estaban afectando la relación con sus hijas mayores. “La decisión de la separación me dicen que la tomó él, él está cansado me decían de tantos planteos que le hace ella. Lo que le dice el cantante a su círculo íntimo es que Barby no lo deja disfrutar de sus hijas y que a ella le molesta que él esté con Sol y Alma”, finalizó Juan Etchegoyen.

P.C