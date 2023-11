Barby Silenzi y El Polaco formaron una relación hace mucho tiempo y tienen una hija en común, Abril. Hace unos días, el cantante confirmó que están pasando por una crisis muy grande. La bailarina va a participar de la salsa de tres con Alexis "Conejo" Quiroga y en Intrusos le dijo un picante comentario.

El picante comentario de Barby Silenzi a Alexis "Conejo" Quiroga en medio de una fuerte crisis de pareja con El Polaco

En diálogo con Socios del Espectáculo, la bailarina le contestó molesta al cantante: "Me sorprendió que él haya dicho lo de la separación en el programa de Juana porque a él no le gustó nunca que todo el mundo hablara de su vida privada, no lo puedo creer. Además, me dolió la forma en la que habló, como riéndose y dando una primicia".

Intrusos fue a hacer una nota con el ex Gran Hermano y con su equipo, del que Barby Silenzi forma parte porque es la famosa invitada a la salsa en trío. "Él era mi preferido de Gran Hermano. Yo estoy feliz de estar acá", dijo la bailarina. "Estoy contento de que se incorporó Barby, que es una copada. Nos encantó la idea", declaró el Conejo.

"Mi hija más chiquita es fanática de Gran Hermano así que me chusmeaba todo. No sé, veía algo familiar en él. Tiene algo que me encanta", explicó Barby Silenzi sobre Alexis "Conejo" Quiroga.

