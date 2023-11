El Polaco y Barby Silenzi confirmaron una crisis en la pareja hace un tiempo, cabe recordar que ambos están juntos desde 2019 y tienen una hija en común, Abril. Sin embargo, el cantante estuvo como invitado al ciclo de Al Dente y habló de todo.

En un principio habló sobre Silvina Luna y rompió en llanto al recordar su noviazgo, a su vez, se refirió a cómo es su relación con las madres de sus tres hijas: ‘’Dios me bendijo’’, expresó el artista.

El Polaco, Barby Silenzi y su hija Abril

Llegado el momento de hablar sobre su actual o no pareja, el músico terminó por blanquear que está separado de Barby: ‘’Linda pareja, igual estás con Barby’’, bromeó Fer Dente, cuando en la pantalla aparecía una nota sobre la química de Natalie Pérez con Ezequiel.

Entre risas, él respondió: ‘’Estoy separado’’, develó, sincero. Acto seguido, el conductor no lo podía creer y el rubio continuó: ‘’Estamos separados, pero lo solucionamos, si es por mí, vuelvo mañana’’, sumó, dejando en claro que estaría dispuesto a solucionar cualquier tipo de problema o crisis con Silenzi.

Por otro lado, Pochi de la cuenta de Gossipeame compartió el pequeño clip de El Polaco hablando sobre Barby Silenzi y develó lo que le dijeron sus fuentes: ‘’A mí me cuentan que él no para de escribirle a Barby para volver y que el entorno de ella le dice que no afloje tan fácil’’, cerró.

D.M