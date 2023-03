Mica Viciconte e Indiana Cubero tienen una muy buena relación. De hecho, en muchos de los viajes que realizó Nicole Neumann con Manu Urcera y sus hijas, la mayor de ellas prefirió quedarse con su papá y la panelista de Ariel en su salsa.

Y, al parecer, se divierten mucho juntas. En esta ocasión, fue la adolescente quien le jugó una broma a la mamá de su hermano Luca y a ella parece que no le gustó demasiado.

"Comé tranqui", escribió Indiana Cubero en una Historia de Instagram donde se la veía a Mica Viciconte degustando un choclo entero y con la boca toda manchada.

Fue la propia modelo quien la compartió en sus redes y le respondió a la hija de su pareja: "La venganzaaaa seraaaa".

Queda entonces esperar una foto graciosa de Indiana Cubero en las Stories de Mica Viciconte. Seguramente en algún momento llegará.

La complicidad de Mica Viciconte con Indiana Cubero mientras Nicole Neumann estuvo en Europa

Un mes después del nacimiento de Luca Cubero, Mica Viciconte decidió que era momento de volver a los entrenamientos y eligió como compañera de lujo a Indiana Cubero, la hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann.

Mientras la modelo, Allegra, Sienna, y Manu Urcera recorrían Europa, Indiana decidió quedarse junto a su padre y Mica Viciconte. La joven a disfrutado de estar en compañía de su hermanito menor y además estuvo compartiendo tiempo de calidad con Mica.

"Bueno, hoy retomamos. No tenía horario para mí sola, así que me metí en la clase de Indi. Gracias Indi, no sé si me lo preguntaste, pero vamos a estar juntas...", le dijo Mica Viciconte a la joven mientras ambas emprendían camino rumbo a la cancha de tenis.

"Te voy a comer en dos panes. Te voy a destrozar", agregó con humor la modelo, quien también es muy competitiva.