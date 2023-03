Mica Viciconte y Fabián Cubero tuvieron un hijo al que llamó Luca que en pocos meses cumple su primer año de edad. La panelista de “Ariel en su Salsa” habló de sus deseos a futuro relacionado con la maternidad. En el programa radial “Agarrate Catalina” conducido por Catalina Dlugi, Mica reveló: “Luca es muy tranquilo y me hace todo fácil. También están las hermanas que lo quieren cambiar, bañar, hacen todo. Somos todas mamás, tiene 5 mamás, porque Fabi es otra mamá, a veces ni me lo dejan tener”.

Luego, agregó: “Yo quiero que Luca tenga un hermanito para compartir. Alguien más chiquito para que sean más compinches”. Antes de cerrar con el tema, la pareja de Fabián “Poroto” Cubero dijo: “No es el momento para el hermanito, pero en dos años sí, ese es el plazo que tengo. Como familia estamos bien, estamos tranquilos, estamos unidos”.

Mica Viciconte y Luca Cubero

Mica Viciconte sobre el compromiso de Nicole Neumann y Manu Urcera

Luego de la mágica propuesta de matrimonio que le hizo Manu Urcera a Nicole Neumann, el ex de la modelo, Fabián Cubero y su actual pareja Mica Viciconte fueron indagados por el tema y su reacción fue muy contundente.

La familia Cubero Viciconte

“No, prefiero evitar, porque estoy en un momento con la familia y amigos. La estoy pasando perfecto, pero es hora de ir a dormir. Está Luca con mi mamá”, dijo Mica al cronista de LAM. Sin embargo, ante la insistencia del notero, agregó: “No voy a hablar, no me interesa. Cero. No voy a hablar de nada. De última no es un tema mío, no me interesa”, cerró con palabras firmes la influencer.

J.M