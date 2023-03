Mica Viciconte reveló quién será la madrina de Luca, el hijo que tiene con Fabián Cubero

Si bien Mica Viciconte y Fabián Cubero recibieron a Luca hace ya casi un año, la pareja decidió tomarse el tiempo necesario para pensar quién sería la madrina del niño, una responsabilidad muy grande. Finalmente, la conductora y el exfutbolista tomaron la decisión y compartieron la noticia en redes sociales.

La panelista de Ariel en su Salsa publicó un video en su Instagram que mostraba distintos momentos de la vida de Luca Cubero. Sobre estos fragmentos, Mica escribió: “Me encanta la hora de la mema, me encanta hacer travesuras por la noche, me gusta que me cambien, me divierte que me bañen, no me gusta que me molesten cuando duermo, me gusta ser libre. Mi momento preferido es jugar, ya tengo ganas de caminar. Qué rica está la comida. Disfruto al aire libre, mi lugar en el mundo es la playa”.

Mica Viciconte y Luca.

Este tierno preámbulo ideado por la mamá desde la perspectiva del niño no fue en vano, porque luego escribió la gran pregunta: “Todo esto me gustaría hacerlo con vos, ¿querés ser mi madrina?”.

Sin embargo, el video no especificaba a quién iba dirigido. Por eso, Viciconte lo aclaró en el pie de foto. “Y un día llegó el momento de decir quién es finalmente… ¿Querés ser la madrina, Xoana Bilbao?”, escribió.

Xoana Bilbao.

Como era de esperar, Xoana, quien es una modelo de alta costura que se convirtió en una íntima amiga de la pareja, no pudo disimular su felicidad y le contestó: “Re sí, ¡Tengo una emoción!”, acompañado de emojis que expresaban sus sensaciones del momento.

Xoana Bilbao compartió su emoción con sus seguidores luego de conocer que sería la madrina de Luca.

La madrina de Luca compartió así la noticia en sus redes, publicando una foto con su ahijado, en la que se la notaba muy emocionada. “Luca dulce, estoy feliz de ser tu madrina”, escribió Bilbao en sus historias.

H.O