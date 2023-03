El dolor de Mica Viciconte tras la muerte de una de sus mejores amigas: “¿Por qué te fuiste así?

Mica Viciconte está pasando por un momento muy difícil, luego de que una íntima amiga suya, Bárbara Oliver, haya perdido la vida en un accidente en la Ruta 5. La esposa de Michael Díaz iba en el vehículo manejado por el exfutbolista, junto a su hijo, que tuvo que ser internado, y Aldo Flaque, que también falleció en el acto.

Luego de unos días de haberse conocido la noticia, Mica Viciconte acudió a las redes sociales para despedir a Barby, mostrándose muy angustiada, por su amiga, también oriunda de Mar del Plata, y que vivió con ella durante un tiempo cuando se mudaron a Buenos Aires.

Mica Viciconte despidió a Bárbara Oliver.

“Nos conocíamos de Mardel hace muchos años y nuestra amistad se hizo mucho más fuerte cuando empezamos a vivir juntas en la resi, vivimos tantos pero tantos momentos juntas, salidas, trabajos, entrenamientos, charlas hasta cualquier hora, risas, llantos y más y hoy me cuesta creer que no estés. ¿Por qué te fuiste así? Tenías tantos sueños por cumplir, tantas cosas por vivir. ¿Por qué la vida es tan injusta y perdemos a quien queremos tanto, una mujer alegre, compañera, laburadora, una madre increíble y una familia hermosa?”, comenzó escribiendo la pareja de Fabián Cubero.

“No quiero caer, me cuesta entender, no encuentro respuesta a muchas preguntas que me hago todo el tiempo. Milo va a estar rodeado de mucho amor y contenido por todos los que lo quieren. Amiga, donde sea que estés, te voy a extrañar muchísimo y recordar siempre y Luca va a saber lo hermosa persona y excelente amiga que éramos”, concluyó Viciconte, haciendo mención al hijo de Oliver y prometiendo recordarla.

Finalmente, la panelista de Ariel en su Salsa aclaró la razón de este tipo de publicación en sus redes, que es muy diferente al que está acostumbrada a hacer. “No suelo hacer este tipo de publicaciones, pero de alguna manera quiero que sepan que tenía una amiga increíble. Y despedirte como te lo merecés”, cerró.

