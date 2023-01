La foto viral de las vacaciones de Marcelo Gallardo:dónde está

Una extraña foto de Marcelo Gallardo se viralizó en las últimas horas en las redes sociales. El “muñeco” fue director técnico de River Plate durante ocho años y muchos aseguran que estas son sus primeras vacaciones, puesto que mientras estuvo al frente del equipo millonario jamás descansó.

Gallardo, quién renunció a su cargo siendo el ídolo máximo del club, se lo pudo ver relajado, sonriente, y junto a un fanático del lugar que no dudó en sacarse una foto junto a él.

En la cuenta de Facebook de Karlos Enrique Silva Crespo se lee: “Jamás en la vida me imaginé encontrarme a este grande. Un sueño cumplido. Si no me creen, miren mi cara” escribió Karlos Enrique Silva Crespo en su cuenta de Facebook.

El llamativo look de Marcelo Gallardo

¿Dónde está Marcelo Gallardo?

La publicación es del 8 de enero y la foto fue tomada en una localidad situada a 20 kilómetros de Bariloche. El usuario de Facebook exhibió en su perfil la foto junto a Gallardo y aseguró: “No lo podía creer. No me lo voy a olvidar en la vida”. De acuerdo con la información disponible en su biografía, el usuario de Facebook vive en El Bolsón, Río Negro, por lo que se deduce que “el muñeco” está (o estuvo) en el sur del país.

Marcelo Gallardo se caracterizó como director técnico de River Plate por lucir elegantes trajes de firmas europeas y en ocasiones ropa deportiva, en la foto, contrariamente parece un explorador, pues se lo ve con un pantalón jean arremangado en su pierna derecha, un chaleco informal, y gorro piluso. La nota llamativa es que sus manos están cubiertas de tierra y todos se preguntan ¿qué le habrá pasado a Marcelo Gallardo?