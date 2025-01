Se dio uno de los reencuentros más esperados del mundo del espectáculo, el de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. El conductor y la actriz peruana se vieron en Punta del Este, después de semanas en las que enfrentaron gran cantidad de rumores de separación, y dieron fuertes declaraciones.

Con la presentación del nuevo reality, Los Tinelli, la familia y sus parejas se encontraron en Uruguay y desfilaron por la alfombra azul de Amazon Prime junto a diversas figuras, como Nicole Neumann y Graciela Alfano.

La frase lapidaria que Milett Figueroa le dijo a Marcelo Tinelli tras su reencuentro en Punta del Este

Después de un reencuentro esperado por ambos, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa lograron verse y fue en Punta del Este. En el marco de la presentación del reality familiar, la pareja se mostró muy unida, romántica, y hasta compartieron pequeñas charlas y besos para la prensa.

El conductor y la modelo hablaron con varios medios y dejaron fuertes declaraciones sobre su esperado reencuentro. Mientras Marcelo hablaba, una de las periodistas fue directo a Milett y le consultó por su cara seria.

“Te quedaste callada Millet”, le lanzó una de las periodistas. Tras esto, la modelo peruana enseguida sonrió y retrucó: “No, porque recién lo veo, entonces tengo un montón de cosas que hablar con él”. Acto seguido provocó la risa de Tinelli, quien se acercó como para besarla y ella lo acarició pero siguió contestando a la prensa.

“Necesitamos un poco más de privacidad”, expresó pero agregó que “estamos bien, todo está delante de ustedes”. Y enseguida Marcelo interfirió y contó cómo fue el desencuentro que vivieron hasta lograr verse.

“Ella venía en un vuelo y yo la iba a pasar a buscar, pero ese vuelo no lo pudo tomar. Tomó otro vuelo más tarde y a mí me decían que tenía que venir para acá. Todo fue un cúmulo de situaciones para que no nos encontraramos”, comenzó contando Marcelo y luego se dejó llevar por el romanticismo de ver a su pareja después de semanas.

“La vi recién y dije “qué linda está””, expresó el conductor con la mirada enamorada de ella. “No hablamos ni nada”, continuó él y ambos aseguraron que “el primer beso fue acá”.

El tierno reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se reencontraron después de casi un mes sin verse por las vacaciones del conductor y los papeles fallidos de la modelo para poder viajar a otro país.

MVB