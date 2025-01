Marcelo Tinelli demostró una vez más que sabe cómo disfrutar al máximo de sus vacaciones. En su imponente mansión de José Ignacio, el conductor vivió una noche inolvidable junto a su familia y amigos gracias a la visita de Patricio Sardelli, el talentoso líder de Airbag, quien ofreció un recital privado que se convirtió en el evento de la temporada.

Un show único en José Ignacio: Airbag en la mansión de Marcelo Tinelli

La velada estuvo llena de música y emociones, Sardelli, con su guitarra en mano, interpretó clásicos que conquistaron a todos los presentes, como “Rock del Pedazo” de los Ratones Paranoicos y “Por mil noches”, uno de los hits más destacados de su banda.

El carisma y el talento del músico lograron que cada momento fuera especial, robándose los aplausos de todos, incluso de los hijos de Tinelli, Cande y Juanita, quienes también brillaron en redes sociales con sus publicaciones veraniegas.

Marcelo no escatimó en halagos hacía Sardelli durante la noche. A través de sus redes sociales, compartió videos del recital y acompañó las imágenes con frases cargadas de admiración: “La rompés. Qué noche maravillosa escuchándote” y “Qué capo sos. Una noche mágica en familia y con amigos”.

Las vacaciones de verano de los Tinelli parecen estar plagadas de momentos memorables. Entre las fotos en bikini de Cande y Juanita que capturan la atención de sus seguidores, y los eventos especiales como este recital privado, la familia demuestra que sabe cómo aprovechar al máximo su tiempo libre.

Aunque no todo es glamour. En otro episodio reciente, Francisco Tinelli generó comentarios por un look llamativo que lució en una muestra de arte. Sin embargo, estas pequeñas polémicas no han empañado el ambiente relajado y festivo que se vive en la mansión.

Un nuevo comienzo para Marcelo Tinelli tras finalizar su relación con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli también está aprovechando el inicio del año para renovarse. En un gesto simbólico, decidió cambiar su imagen con un corte de cabello moderno que encajó perfectamente con el espíritu veraniego. Este cambio, sumado a la energía que transmite sus vacaciones, parece marcar el inicio de una nueva etapa para él.

El cambio de look de Marcelo Tinellí

Con recitales íntimos, reuniones familiares y una actitud de constante renovación, Marcelo Tinelli deja en claro que el verano en José Ignacio es sinónimo de disfrute, música y buenos momentos.

N.L