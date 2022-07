La fuerte acusación contra la Niña Loly: "No me atiende..."

Marcelito de XT, reconocido empresario y amigo de Niña Loly, hizo una fuerte acusación contra la modelo que generó sorpresas.

“Mariana no me atiende el teléfono hace mucho tiempo y eso me duele mucho. Hace años que no sé nada de ella”, le dijo al periodista Daniel Gómez Rinaldi.

“Te puedo saludar un día para tu cumpleaños, después para el Día del Amigo, después para las fiestas pero si no tenés respuesta, ¿para qué vas a seguir insistiendo donde ya no hay más nada?”, agregó.

Marcelito de XT hizo una fuerte acusación contra Niña Loly.

El vínculo entre la Niña Loly y Marcelo es de larga data pero, desde que la diosa se instaló en Miami para comenzar una nueva vida, no habría mantenido el contacto. Según el empresario, la ex de Jorge Rial dejó de responderle los mensajes. “Le mandé un mensaje a ella y le puse: ´Loly, está por venir Marc Anthony, conseguime´, y ella me clavó el visto”, disparó.

La nueva vida de Niña Loly en Miami: quién su marido

A pesar del hermetismo con el que manejó su vida privada, la Niña Loly no pudo escapar de los rumores sobre su nuevo vínculo amoroso.

Tiempo atrás, revelaron en LAM que la diosa estaba casada con Walter Mercuri, un famoso empresario con el que vive en una lujosa mansión.

Tal como se reveló, la Niña Loly se casó el 21 de septiembre de 2020. El flamante marido es empresario y manager de artistas internacionales como Marc Anthony, Wisin y Yandel, entre otros.

Mercuri es argentino, nació el 01 de mayo de 1968, tiene 54 años y vive en Lee, Miami, Florida.