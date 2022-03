La fuerte indirecta de Marcelo Polino a Yanina Latorre

Marcelo Polino y Yanina Latorre, al parecer, continúan con su enemistad. Y lo hacen saber.

Tras varias idas y vueltas, el periodista y la angelita hasta el momento no han podido ponerse de acuerdo y cada uno da su versión de cómo fue la salida de Yanina Latorre del programa de radio de Marcelo Polino.

Además de no coincidir en las razones por las que la esposa de Diego Latorre no siguió trabajando allí, cuando pueden hacen referencia al inconveniente con alguna frase indirecta sobre el otro.

Eso es lo que sucedió este fin de semana cuando Marcelo Polino, en diálogo con Amalia Granata, en "Polino Auténtico", emitió una frase que las sospechas apuntan a que iba a Yanina Latorre. "Hay que fijarse a quien uno le contesta. Sigan mi ejemplo: el cuatrocopismo que siga diciendo lo que quiera. Nosotros vamos para adelante, porque es gastar energía. Yo me fijo a quien le contesto”, aseguró.

Por el momento, Yanina Latorre no le respondió, aunque eso no significa que en cualquier momento la angelita no se refiera al tema en sus redes o en LAM.

Marcelo Polino.

Marcelo Polino se refirió a Yanina Latorre: “Me puede hablar, estamos a tiempo”

Marcelo Polino estuvo como invitado al sillón de Intrusos de Flor de la V y habló sin filtro de sus más relevantes peleas mediáticas, entre ellas, una muy picante. La polémica echada de Yanina Latorre de su programa “Polino Auténtico”.

Respecto a la reunión en la que se cruzaron los dos famosos, el panelistas Lucas Bartero le recordó a Polino, que Yanina no quiso hablar con él ese día, porque no quería arruinar el momento de Amailia Granata, ante esto, el mediático periodista respondió: “Tiene mi teléfono, chicos. Me puede hablar, estamos a tiempo para hablar” .

Sobre las divididas versiones sobre si la sacaron del programa por decisión de la radio o de él, Marcelo Polino fue claro: “Yo no soy productor de la radio, yo soy empleado de la radio. La radio decidió sacarla del programa. Me lo comunican, hablo con ella, ella estaba en Miami, hablamos un rato largo y al sábado siguiente nos encontramos y compartimos en el cumpleaños de Amalia Granata”.

Marcelo Polino, Yanina Latorre y Amalia Granata en la radio.

“Yo te digo la verdad, generalmente cuando uno se desvincula de un lugar, se piensa que se va peleado. Yo no tengo nada para decir de ella. Ella me fue muy funcional todo el tiempo que trabajamos”, aseguró.

En referencia a la salida de la radio de Yanina Latorre, Florencia de la V le consultó a Marcelo Polino sobre la noticia y esto respondió: “No me sorprendió que la hayan bajado porque era una dilatación de sus vacaciones demasiado larga, que para una panelista de un programa de radio que va una vez por semana, era un montón”. Y enfatizó “La radio tomó una decisión y yo la respeté”.