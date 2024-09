Luego de varias especulaciones, rumores y diferentes versiones, "Los Piojos" tendrán el reencuentro tan ansiado el 14 y 15 de diciembre en el Estado Único Diego Armando Maradona de La Plata. En la jornada de este lunes por la mañana, una publicación de Micky Rodríguez en Instagram causó revuelo y puso el foco nuevamente en la exitosa banda.

“Usaron mi nombre sin nombrarme. Nunca fui informado de la creación de la cuenta ‘Los Piojos Oficial’, una cuenta de la cual no sé quién es el titular, quién maneja su contenido, nunca me consultaron qué publicar, solo me etiquetaban (no sé con qué motivo)", expresó en la cuenta verificada que posee en dicha red social el bajista.

Tras la publicación realizada por Micky Rodríguez en Instagram, la cuenta oficial de "Los Piojos" en esta red social realizó un comunicado en el que menciona la presencia confirmada de los artistas que estarán presentes y también hace foco en el cofundador.

"Vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando”, fueron las palabras que la banda, que tiene como cantante a Ciro Martínez, escribió al respecto de lo mencionado por el bajista de "Los Piojos".

También se generó mucho revuelo porque habrían puesto mal el apodo del artista: "Mickie" en lugar de "Micky". En este marco, @lospiojosoficial manifestó y fijó un comentario en esta publicación de Instagram: "Aclaración: Mickie en la época de 'Los Piojos' escribía así su nombre. Gracias".

Quiénes estarán presentes el 14 y 15 de diciembre en el show de "Los Piojos" en La Plata

De momento y según expresa el comunicado de Los Piojos, el 14 y 15 de diciembre "en el staff estarán quienes históricamente trabajaron con nosotros, desde Pocho como manager hasta los amigos que crecieron asistiendo a la banda o haciendo sonido, puesta, luces, etcétera". Los dos reencuentros se darán en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata y las entradas se podrán adquirir a partir de este martes 24 de septiembre, desde las 12:57, a través de Ticketek.

Y agregaron: “Sabemos que desde el primer momento muchas almas esperaron volver a congregarse en un ritual piojoso más. Compartir con sus hijos que nunca lo vivieron, aquello que llevan tatuado. También están los que me por edad o el destino nunca pudieron vivirlo. Ahora y por unos meses podremos disfrutarlo. Es tremenda la respuesta que tuvo nuestro llamado”.

“Estamos sorprendidos y movilizados. Para nosotros también será una experiencia única. Volveremos a compartir un escenario Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky y el Chango. Más Juan Ábalos (quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda)", mencionaron "Los Piojos" a las sensaciones que mantienen sobre este reencuentro tan ansiado.

En cuanto a la pérdida física por un accidente en 2011 del guitarrista Tavo Kupinski expresaron: "Estará presente, no solo en la música y nuestros corazones, sino en el acompañamiento de su hija Lara”.

Para culminar, la cuenta oficial de "Los Piojos" revelaron las ansías que mantienen para que se den los dos shows que durante mucho tiempo esperaron los fanáticos y ellos mismos: "Ya queremos meternos en una sala y volver a sentir los temas sonando en manos y voz de quienes los tocaron por primera vez. Estamos ansiosos por encontrarnos con ustedes y escuchar el rugir de sus voces cuando las luces se apaguen”.

