Tini Stoessel es parte del nuevo single de Coldplay, "We Pray", que se lanzó el pasado 23 de agosto. Esta canción salió como adelanto del próximo disco de la banda titulado "Moon Music", que se editará el próximo 4 de octubre.

"We Pray" es una canción que reflexiona sobre la paz, la libertad y los miedos de la humanidad. Este tema, además de la participación de Tini, cuenta con las voces de la rapera británica Little Simz, la cantante palestina-chilena Elyanna y el cantante nigeriano Burna Boy.

Chris Martin contó los detalles del armado de "We Pray", el tema en el que participa Tini Stoessel

El líder de Coldplay contó, en un documental que se estrenó recientemente en una plataforma de streaming reconocida, cómo fue el detrás de escena de "We Pray" y por qué decidió convocar a Tini Stoessel para que sea parte.

Chris Martin contó: "El año pasado estaba en Taiwán, durmiendo y tuve un sueño sobre una canción llamada "We Pray". Me desperté y de alguna manera recibí la canción". Después agregó: "Dos noches después, tuve otro sueño. Yo estaba parado afuera del teatro en Argentina, creo, y había un pequeño parlante afuera, en la pared".

El cantante británico siguió diciendo: "Era una pared marrón lisa con un pequeño parlante. Y Tini estaba dando un show adentro y yo estaba afuera. Ella estaba cantando esta melodía que era: (tararea) 'La, la, la...' Me desperté y dije 'Ese es el final de 'We Pray'. Así que le conté sobre el sueño (a Tini) y ella dijo que sí".

En el documental detalla cómo fue esa unión entre Chris Martin y Tini para realizar esta canción. "Soñé que cantabas una canción que estoy pensando hace mucho tiempo y quiero que estés", le dijo el líder de Coldplay a la artista argentina. Tini no dudó y le respondió: "Chris, contá conmigo, obvio".

La cantante argentina, en el documental, cuenta que Chris Martin quería que ella escuchara la canción, para ver si le gustaba, antes de confirmar que la iba a hacer pero Tini sabía que la iba a hacer de todas formas. "Le dije 'obvio que la voy a escuchar, pero contá conmigo para lo que sea y yo voy a estar ahí, siempre'", expresó Stoessel.

La relación entre Chris Martin y Tini Stoessel

El documental que se estrenó recientemente muestra detalles del detrás de escena de este junte musical. Dentro del mismo, se explica cómo comenzó esta relación entre Tini y Chris Martin; y lo cuentan ellos en primera persona.

"Después de la experiencia que me hizo vivir, cómo me hizo sentir y cómo trató a mi familia, a mi equipo, a mis amigas, ya es como una amistad. Así que así fue que me dijo que había soñado con mi voz y que yo había aparecido en la canción y no lo puedo creer", contó la artista argentina en el documental.

Tini comenzó una relación muy cercana con Chris Martin y luego se extendió con toda la banda. Este vínculo comenzó cuando la cantante argentina participó en uno de los shows que dio Coldplay en Argentina, entre octubre y noviembre de 2022.

Tini Stoessel y Chris Martin armaron una linda amistad

En 2022, Tini compartió escenario con Chris Martin para cantar juntos "Let Somebody Go", canción de Coldplay, en el show de la banda británica realizado en el Estadio de River Plate. Pero este vínculo no se cortó ahí ya que, después de un tiempo, Coldplay se unió a Tini para realizar una reversión de "Piel y Hueso", una canción de la artista argentina. Fue en ese entonces que comenzó una amistad entre la cantante argentina y la banda británica.

