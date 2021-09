La fuerte lesión de Jorgito Moliniers que lo deja afuera de “La Academia”

Jorgito Moliniers se quedó afuera de “La Academia” tras durísima lesión que sufrió en un ensayo.

“Se lesionó el bailarín de @lulipop07 le buscan reemplazo para bailar el miércoles”, escribió Ángel De Brito en Twitter. El periodista evitó nombrar al bailarín tras su negativa a dar un móvil con "LAM".

Del golpe que sufrió Moliniers poco se sabe, pero lo que si se conoce es el reemplazante que acompañará a Luli durante las próximas galas. Nacho Gonatta, ex partenaire de Charlotte Ganiggia ocupará el lugar del artista hasta que pueda reincorporarse a la pista.

El grave accidente de Luciana Salazar en pleno ensayo de La Academia: "Me di la cabeza contra la pared"

Luciana Salazar y su equipo vieron momentos de mucha tensión cuando la modelo sufrió un duro golpe durante el ensayo del nuevo ritmo de “La Academia 2021”: el trapecio.

“No fue por una locura que quisiéramos hacer porque me salía todo. Estaba en un trapecio, haciendo una inversión para abajo yo sola, se le dio un poco más de impulsión al trapecio y como yo estaba boca abajo fue tan fuerte el envión que tomó el trapecio, no medimos y me estrolé, me di la cabeza contra la pared, fue terrible”, expresó Luciana en un audio que envió a “La previa de La Academia”.

Por el golpe, Luciana tuvo que ser asistida por el equipo médico de la productora que la traslado a un Centro de Salud para hacerle las placas correspondientes y constatar que todo estaba bien.

“Fue como que te tiren un ladrillo en medio de la cabeza, esa fue la sensación. Nunca entendí cómo bajé del trapecio, nadie lo entendió porque entramos todos en shock. Empecé a gritar y a llorar porque estaba bañada en sangre y no sabía si me había fracturado el cráneo. Fue un dolor que nunca experimenté más la sangre que no paraba de sangrar”, recordó la modelo que ya se encuentra en su casa junto a su hija Matilda.