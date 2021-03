Enterate cómo es y que tiene el camarín de Damián Betular en MasterChef Celebrity

Chef ejecutivo del Palacio Duhau, Damián Betular se consagró en la pantalla de los argentinos como jurado de "Bake Off" y hoy tiene cautivo a sus fans como también jurado pero del ciclo que desde el año pasado arrasó en TV "MasterChef Celebrity", donde los famosos cocinan sus propios platos y buscan convertirse en campeones como le sucedió a Claudia Villafañe en la primera edición. Ahora ¿cómo es su especial camarín? En CARAS Digital te lo contamos.

Para esta segunda temporada la producción convirtió las salas de edición en camarines para cada uno de los jurados y Damián en una historia de Instagram que ya no está disponible mostró detalles del suyo. Apenas se abre la puerta se ve una "B" gigante en honor a su apellido, un espacio exclusivo para sus anteojos, agua mineral y productos de belleza de la piel y de desinfección.

En otro sector, hay un enorme perchero lleno de camisas cancheras y una veintena de zapatos. No cabe duda que Betular tiene un estilo muy propio muy marcado y sus looks son siempre comentados en las redes sociales.

Masterchef: Damián Betular le hizo un picante reclamo a Germán Martitegui en vivo

La segunda temporada de MasterChef tiene polémicos episodios y también enfrentamientos entre participantes.

Esta vez fueron los jurados del ciclo quienes mantuvieron un pequeño pase de factura durante el certamen. Damián Betular chicaneó a Germán Martitegui cuando le hizo una devolución a Dani "La Chepi", mientras cocinaba un bizcochuelo.

“Con movimientos envolventes, que ahora Germán te va a enseñar cómo son”, dijo Betular y le dio el paso a Martitegui.

“Eso es un movimiento envolvente”, siguió Damián y su colega agregó: “Eso es un movimiento envolvente perfecto, te faltó decir”.

“Perfecto de mi mentor”, agregó el pastelero y ante la negativa de "Tegui" siguió con su chicana: "En un momento pudiste serlo, pero después no quisiste”.

Lo cierto es que Betular hizo referencia a un episodio del pasado en el que fue rechazado por el prestigioso chef.

En una anterior entrevista, el ex jurado de Bakeoff también recordó cómo fue rechazado por quién es hoy uno de sus entrañables colegas, Germán Martitegui. “Le quiero demostrar a Germán. Quiero que sepan que fui a una entrevista cuando estaba por abrir un restaurante hace quince años y no me tomó”, dijo el pastelero semanas atrás en su programa.