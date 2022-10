La furia de Wanda Nara con Mauro Icardi: revelan el detalle que marca el quiebre total

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi está cada vez más tirante, especialmente luego de que el futbolista realizara un vivo en donde involucró a los hijos de la mediática con Maxi Lpez.

Pese a que sólo se limitó a arrojar algunos palitos en contra de su ex, en "Mañanísima" revelaron la furia que sintió Wanda al escuchar las palabras de su ex, especialmente cuando la cuestionó como madre.

Según contó Pampito en el programa de Carmen Barbieri, estos cuestionamientos hacia su maternidad fueron los detonantes en la relación que ya venía tambaleando especialmente porque la modelo está muy decidida a continuar con el divorcio.

“Mauro le recrimina eso de los hijos, que fue una de las cosas que más le molestó a Wanda”, contó en panelista. “Le molestó mucho que él la juzgue como madre”, agregó.



“Se puso muy mal. Re caliente”, cerró Pampito dando cuenta que este detalle no es menor en la relación.

Cómo fue la reacción de Mauro Icardi tras la foto del beso de Wanda Nara y L-Gante

Juan Etchegoyen reveló que recibió información sobre cuál fue la reacción del futbolista al ver las imágenes del supuesto beso entre Wanda y L-Gante: "Me dijeron que el que ya no sabe más qué hacer es Icardi. Estaba furioso con todo esto, después él mismo lo confirmó y ahora está mucho peor. Me acaban de enviar un mensaje mientras estoy al aire sobre esto y es impresionante”.

En Mitre Live, el periodista agregó: "Icardi habría llamado a Wanda para pedirle explicaciones, para exigirle que vuelva ya a Turquía y que termine con esta farsa. Cuando me contaron esto utilizaron la palabra desencajado. No puede más con su bronca y tristeza".

"