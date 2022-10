Salió a la luz el video de Mauro Icardi en la puerta del Chateau cuando vino al país a ver a Wanda Nara

A principios de octubre del corriente año, Mauro Icardi hizo un breve viaje a nuestro país para estar con Wanda Nara, en medio de los rumores sobre su escandalosa separación. Fue en ese entonces que salió a la luz que la empresaria no había autorizado que lo dejaran entrar sin su consentimiento previo.

Desde la cuenta de Instagram de Gossipeame, publicaron el video del momento justo en el que el futbolista espera en la puerta del complejo, que la madre de sus hijas autorice su ingreso. Finalmente, según el deportista, pasaron todo el fin de semana juntos.

La postal que compartió Icardi tras su fin de semana en el país.

"El día que llegó Mauro a la Argentina le explicaron que tenía prohibido el ingreso a Chateau. Después lo dejaron ingresar, había una orden por parte de Wanda de que si su exmarido, Mauro Icardi, se presentaba tenían que pedirle permiso a ella", expresó Gossipeame.

Por su parte, Icardi todavía conserva la foto de perfil, de su cuenta oficial de Instagram, junto a Wanda Nara y en sus redes aún se pueden observar las diferentes publicaciones junto a la empresaria en las que le dedicó palabras de amor.

Cómo fue la reacción de Mauro Icardi tras la foto del beso de Wanda Nara y L-Gante

Juan Etchegoyen reveló que recibió información sobre cuál fue la reacción del futbolista al ver las imágenes del supuesto beso entre Wanda y L-Gante: "Me dijeron que el que ya no sabe más qué hacer es Icardi. Estaba furioso con todo esto, después él mismo lo confirmó y ahora está mucho peor. Me acaban de enviar un mensaje mientras estoy al aire sobre esto y es impresionante”.

En Mitre Live, el periodista agregó: "Icardi habría llamado a Wanda para pedirle explicaciones, para exigirle que vuelva ya a Turquía y que termine con esta farsa. Cuando me contaron esto utilizaron la palabra desencajado. No puede más con su bronca y tristeza".