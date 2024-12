En las últimas horas, Keila Sosa, una de las participantes de “Gran Hermano 2024”, atravesó un momento de profunda angustia que la llevó a considerar abandonar el reality. La joven de Tigre expresó entre lágrimas que sentía las consecuencias del aislamiento, lo que desató una crisis de ansiedad. Luz Tito, una de sus compañeras, y Petrona Jerez fueron fundamentales para contenerla emocionalmente.

Keila Sosa

“Imagínate que no tenía ganas ni de bañarme y yo me baño todos los días”, confesó Keila durante una conversación con Luz. En medio del llanto, continuó: “Hoy no tenía ganas de estar acá. Me quería ir. Me sentía encerrada. No podía respirar. Iba a ir al confesionario, pero después dije: ‘¿qué carajos? ¡es mi sueño estar acá!’”.

El momento mas critico ocurrió cuando Keila, visiblemente afectada, fue al confesionario para pedir asistencia psicológica. Sin embargo, le informaron que no había ayuda profesional disponible en ese momento: "Ya no quiero pedir (psicólogo), ya fui y a esta hora no hay, mañana voy a ir”, aseguró entre sollozos.

Keila Sosa

Petrona Jerez también se vio afectada al ver la situación de su compañera, aunque intentó mantenerse fuerte para brindarle apoyó: "Gracias Petra, de verdad. Me viene sola para no angustiar a nadie. Me había dado una vez, pero nunca tan fuerte", le dijo Keila. A pesar de las palabras de aliento, la joven no podía evitar sentirse desbordada.

El comunicado de Gran Hermano tras los dichos de Keila

Tras los hechos, Gran Hermano emitió un comunicado desde el confesionario, que fue trasmitido a toda la casa: “Nadie está obligado a permanecer en mi casa”, comenzó diciendo la voz oficial del reality. Luego, se enfatizó que cada participante está en libertad de tomar la decisión de irse si así lo desea. “Keila, quiero recordarte que el lugar donde estás es voluntario y, en cualquier momento, podés irte”, agregó el conductor del programa.

El mensaje también destacó el esfuerzo que implica participar en un formato como “Gran Hermano” y el impacto emocional que puede tener el aislamiento: “Éste es un desafío difícil y requiere de fuerza emocional para enfrentarlo. Sabemos que es tu sueño y que lo estás dando todo”, concluyó.

A pesar de la situación vivida, Keila logró superar la crisis gracias a las palabras de apoyo de sus compañeras. Al finalizar la jornada, la joven reafirmó su compromiso con el juego: “Voy a enfocarme para seguir adelante. Esto es lo que siempre quise”.

La situación de Keila ha generado gran repercusión en las redes sociales, donde los usuarios destacaron tanto el impacto emocional del aislamiento como el rol crucial de sus compañeras Luz y Petrona para ayudarla en este momento difícil. Por ahora, la joven permanece en la casa, decidida a enfrentar sus miedos y a seguir luchando por su sueño de ganar Gran Hermano 2024.

N.L