Gran Hermano vivió el domingo por la noche un momento muy especial luego de que Susana Giménez, durante una entrevista con Santiago del Moro, visitara la casa más famosa del país, logrando la emoción de todos los participantes. Pero quien no se pudo contener fue Keila Sosa, que terminó admitiéndole a la actriz su gran fanatismo por ella.

Keila Sosa

La impensada reacción de Keila al ver a Susana Giménez por primera vez

Durante la entrevista en el que fue el último programa del año de la diva, recibió como invitado al conductor de la casa más famosa del país. Para sorprender a los participantes, ambos decidieron hacer una visita fugaz para que todos pudieran verlos. “Estamos en vivo con Susana Giménez”, anunció Santiago a la hora de aparecer en la televisión de la casa.

“Buenísimo, chicos. Mucha suerte. ¿Cómo va todo ahí? ¿Se llevan bien?”, los saludó la conductora a todos los participantes, que no podían esconder la emoción que sintieron al ver a la diva de argentina en un vivo. Fiel a su característico espíritu divertido, la actriz le reclamó a la producción por los pocos baños que hay en la casa. “Si te haces pis, tenés que hacer cola. Me parece terrible. Yo me voy de esa casa. ¡Cómo van a tener uno solo!”.

Tras este divertido momento, Keila Sosa no pudo contener más la emoción de ver a Susana Giménez visitándola mientras cumple su sueño de estar en Gran Hermano. En un principio se mostró incrédula pero tras escucharla por algunos momentos la joven expresó: “Ay para te amo soy tu fan número uno Susana, te amo con todo mi corazón. No lo puedo creer de verdad estoy temblando”.

La conductora al ver la emoción de la participante no se contuvo y le devolvió la gratitud con un saludo especial para ella: “Ay mi amor, mi vida te mando un beso grande, que amorosos, suerte para todos”. Luego de este cruce, Santiago del Moro contó que Keila ingresó al juego cantando: “Detrás de todo sólo hay una mujer…”. Ante esta situación todos continuaron la canción al unísono ante la atenta mirada de Susana Giménez.

Susana Giménez

Sin duda alguna un momento muy especial para todos los participantes de esta temporada de Gran Hermano, sobre todo para Keila Sosa, que no vio únicamente a su ídola, sino que pudo hablar con ella y expresarle lo que sentía, como plus Susana Giménez también la saludó. Además, junto a sus compañeros le regalaron un momento único a la actriz cuando todos cantaron a unísono su tema.

VDV